Telecinco ha rectificado la promoción de ‘Rueda la letra’ y ha eliminado de su página web la denominación ‘Rueda final’, utilizada inicialmente para referirse a la prueba decisiva del nuevo concurso presentado por Carlos Sobera.

La cadena había adelantado que los participantes pondrían a prueba su rapidez mental y su dominio del lenguaje para intentar alcanzar la “Rueda final”, una expresión que apuntaba a convertirse en el nuevo nombre de la mecánica conocida durante años como ‘El Rosco’.

Sin embargo, apenas un día después, la página destinada a explicar cómo participar en el programa fue modificada. La referencia concreta desapareció y el texto pasó a indicar únicamente que los concursantes competirán para llegar a “la prueba final”.

Telecinco aún no habría decidido el nombre definitivo

El cambio sugiere que Mediaset todavía no ha cerrado la denominación que utilizará para presentar la última prueba de ‘Rueda la letra’.

Fuentes consultadas previamente ya habían advertido de que el título podía cambiar antes del estreno del espacio. La eliminación de ‘Rueda final’ refuerza ahora la posibilidad de que la cadena continúe estudiando otras alternativas.

Por el momento, la opción no puede darse completamente por descartada, pero ha dejado de aparecer en la información oficial publicada por Telecinco.

La prueba procede de ‘Pasapalabra’

‘Rueda la letra’ ha sido creado para incorporar la conocida mecánica circular asociada históricamente a ‘Pasapalabra’.

Una sentencia firme del Tribunal Supremo determinó que esta prueba constituye un formato independiente del concurso, lo que obligó a Atresmedia a dejar de explotarla.

Posteriormente, Mediaset alcanzó un acuerdo con MC&F, propietaria de los derechos, para integrar la mecánica en un nuevo programa producido junto a Bulldog TV.

Carlos Sobera estará al frente del concurso

Telecinco ha elegido a Carlos Sobera para presentar una de sus principales apuestas de entretenimiento de la próxima temporada.

La primera promoción mostró una rueda con todas las letras del abecedario. No obstante, la versión definitiva contará con las 25 letras habituales, sin incluir la K ni la W, igual que ocurría en ‘Pasapalabra’.

La prueba mantendrá así una estructura reconocible para los espectadores, aunque su presentación y su nombre deberán adaptarse al nuevo formato.

La incógnita continúa abierta

La retirada de ‘Rueda final’ deja pendiente una de las principales decisiones de identidad del concurso.

Mediaset deberá encontrar una denominación capaz de diferenciar la prueba de su etapa anterior y, al mismo tiempo, mantener el reconocimiento de una mecánica ampliamente conocida por la audiencia.

Hasta que la cadena anuncie oficialmente el título definitivo, la última prueba de ‘Rueda la letra’ seguirá apareciendo de manera genérica como “la prueba final”.