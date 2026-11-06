El Teatro Auditorio del Revellín encadena tres noches de música en directo del 13 al 15 de noviembre: jazz flamenco con Kiko Berenguer Quartet, rock y soul con Morgan y los grandes éxitos de Alejandro Sanz.
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Noviembre llega con música al Teatro Auditorio del Revellín. La programación de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud reúne en un mismo fin de semana el XXXII Festival de Jazz de Ceuta, con Kiko Berenguer Quartet y Morgan, y el tributo a Alejandro Sanz, que se traslada al Revellín tras su aplazamiento.
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Viernes 13: Kiko Berenguer Quartet abre el Festival de Jazz
El festival arranca el viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas con Kiko Berenguer Quartet, el proyecto del saxofonista alicantino que fusiona jazz y flamenco con un lenguaje propio, marcado por el ritmo y la expresividad.
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Berenguer ha compartido escenario con músicos como Richie Cole, Michel Camilo o Madeline Bell, y es director artístico del festival internacional Xàbia Jazz.
- Entrada: 11 €
Sábado 14: Morgan cierra el festival con rock, soul y blues
El sábado 14 a las 20:30 horas será el turno de Morgan, la banda afincada en Madrid que pondrá el broche al festival con su mezcla de rock, soul y blues, liderada por la voz de Carolina de Juan.
El grupo, que completan Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess, se dio a conocer con su primer disco, North (2016), al que siguieron Air (2018), The River and the Stone (2021) y Hotel Morgan.
- Entrada: 12 €
Abono y descuentos del Festival de Jazz
- Abono para los dos conciertos: 18 €.
- Descuento de 1 € en entradas individuales para familias numerosas, niños de 2 a 13 años, mayores de 60, titulares del Carné Joven, personas con discapacidad y personas desempleadas.
- Personas en silla de ruedas: espacio habilitado para tres sillas, con un 50 % de descuento. Estas entradas solo se venden en taquilla.
- Venta: taquilla del Teatro Auditorio del Revellín y online.
Domingo 15: tributo a Alejandro Sanz
Cierra el fin de semana el tributo a Alejandro Sanz, el domingo 15 de noviembre a las 20:00 horas, con un repaso a las canciones más conocidas del artista madrileño.
El espectáculo estaba previsto inicialmente para el 31 de octubre en el Auditorio de la Marina, dentro del Día de la Mochila, y se aplazó por motivos ajenos a la Consejería. Quienes ya tengan entrada y no puedan asistir en la nueva fecha pueden solicitar la devolución en la taquilla del Revellín.
Calendario de conciertos
|Día
|Hora
|Concierto
|Estilo
|Entrada
|Viernes 13
|21:00
|Kiko Berenguer Quartet
|Jazz y flamenco
|11 €
|Sábado 14
|20:30
|Morgan
|Rock, soul y blues
|12 €
|Domingo 15
|20:00
|Tributo a Alejandro Sanz
|Pop
|Consultar
|Abono Festival de Jazz (13 + 14)
|18 €
Lugar: Teatro Auditorio del Revellín (Plaza Nelson Mandela, s/n). Información en taquilla: 626 438 257.
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