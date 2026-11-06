El Teatro Auditorio del Revellín encadena tres noches de música en directo del 13 al 15 de noviembre: jazz flamenco con Kiko Berenguer Quartet, rock y soul con Morgan y los grandes éxitos de Alejandro Sanz.

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Noviembre llega con música al Teatro Auditorio del Revellín. La programación de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud reúne en un mismo fin de semana el XXXII Festival de Jazz de Ceuta, con Kiko Berenguer Quartet y Morgan, y el tributo a Alejandro Sanz, que se traslada al Revellín tras su aplazamiento.

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Viernes 13: Kiko Berenguer Quartet abre el Festival de Jazz

El festival arranca el viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas con Kiko Berenguer Quartet, el proyecto del saxofonista alicantino que fusiona jazz y flamenco con un lenguaje propio, marcado por el ritmo y la expresividad.

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Berenguer ha compartido escenario con músicos como Richie Cole, Michel Camilo o Madeline Bell, y es director artístico del festival internacional Xàbia Jazz.

Entrada: 11 €

Sábado 14: Morgan cierra el festival con rock, soul y blues

El sábado 14 a las 20:30 horas será el turno de Morgan, la banda afincada en Madrid que pondrá el broche al festival con su mezcla de rock, soul y blues, liderada por la voz de Carolina de Juan.

El grupo, que completan Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess, se dio a conocer con su primer disco, North (2016), al que siguieron Air (2018), The River and the Stone (2021) y Hotel Morgan.

Entrada: 12 €

Abono y descuentos del Festival de Jazz

Abono para los dos conciertos: 18 €.

18 €. Descuento de 1 € en entradas individuales para familias numerosas, niños de 2 a 13 años, mayores de 60, titulares del Carné Joven, personas con discapacidad y personas desempleadas.

en entradas individuales para familias numerosas, niños de 2 a 13 años, mayores de 60, titulares del Carné Joven, personas con discapacidad y personas desempleadas. Personas en silla de ruedas: espacio habilitado para tres sillas, con un 50 % de descuento. Estas entradas solo se venden en taquilla.

espacio habilitado para tres sillas, con un 50 % de descuento. Estas entradas solo se venden en taquilla. Venta: taquilla del Teatro Auditorio del Revellín y online.

Domingo 15: tributo a Alejandro Sanz

Cierra el fin de semana el tributo a Alejandro Sanz, el domingo 15 de noviembre a las 20:00 horas, con un repaso a las canciones más conocidas del artista madrileño.

El espectáculo estaba previsto inicialmente para el 31 de octubre en el Auditorio de la Marina, dentro del Día de la Mochila, y se aplazó por motivos ajenos a la Consejería. Quienes ya tengan entrada y no puedan asistir en la nueva fecha pueden solicitar la devolución en la taquilla del Revellín.

Calendario de conciertos

Día Hora Concierto Estilo Entrada Viernes 13 21:00 Kiko Berenguer Quartet Jazz y flamenco 11 € Sábado 14 20:30 Morgan Rock, soul y blues 12 € Domingo 15 20:00 Tributo a Alejandro Sanz Pop Consultar Abono Festival de Jazz (13 + 14) 18 €

Lugar: Teatro Auditorio del Revellín (Plaza Nelson Mandela, s/n). Información en taquilla: 626 438 257.