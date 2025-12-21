Este domingo, 21 de diciembre, las elecciones en Extremadura están marcadas por un gran interés. Hasta 890.000 electores están habilitados para participar, de los cuales más de 26.000 votarán por primera vez. Los ciudadanos deberán elegir entre 21 candidaturas diferentes que se presentan para obtener uno de los 65 escaños que componen la Asamblea de Extremadura.

Estos comicios son particularmente significativos, ya que se presentan de manera anticipada por primera vez desde 1983. La decisión de adelantar estas elecciones fue impulsada por la presidenta de la Junta, María Guardiola, debido a la situación de «bloqueo» en la aprobación de los Presupuestos.

La jornada electoral se desarrollará desde las 9:00 hasta las 20:00 horas en más de 1.400 mesas electorales. Se espera una alta participación y un ambiente de gran intensidad política, especialmente después del final de la campaña, que ha sido objeto de polémica tras denuncias presentadas por el Partido Popular en relación con un robo en una oficina de Correos.

En cuanto a la distribución de los electores, 551.372 corresponden a la provincia de Badajoz, mientras que 339.613 están en Cáceres. Es relevante señalar que, de los casi 900.000 electores, 860.375 residen en la comunidad autónoma y 30.610 lo hacen en el extranjero, donde también están habilitados para votar mediante el sistema CERA (voto desde el exterior).

Los extremeños se encontrarán con una variada oferta electoral en las distintas provincias. En Cáceres, los electores deberán elegir entre un total de once listas, y en Badajoz, tendrán a su disposición diez opciones. La principal diferencia entre ambas provincias es la presencia de la formación «Extremadura Unida», que únicamente está presente en las elecciones de Cáceres.

Las coaliciones han aumentado en esta ocasión, con cuatro en total, dos más que las que se presentaron en las elecciones de 2023. Entre los partidos que actualmente tienen representación en la Asamblea se encuentran PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos, además de diversas agrupaciones y nuevas formaciones como Ciudadanos, Juntos por Extremadura y varias más.

Es importante también analizar las propuestas de las diferentes candidaturas, y cómo cada una de ellas planea abordar temas cruciales para la comunidad, como el desarrollo económico, social, y cultural de Extremadura. Este contexto tan relevante debe ser considerado por cada votante al momento de elegir su futuro en la Asamblea Regional.

La jornada se presenta como un evento trascendental en la historia reciente de Extremadura, no solo por ser la primera vez en democracia que se realizan elecciones autonómicas en solitario, sino también por la situación política que ha llevado a este adelanto electoral. Estaremos atentos a los resultados y a cómo se configurará el nuevo parlamento regional tras los comicios.