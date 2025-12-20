El santoral católico conmemora hoy, domingo 21 de diciembre, la festividad de San Pedro Canisio, presbítero y doctor de la Iglesia. Miembro destacado de la Compañía de Jesús, su labor fue determinante para el mantenimiento de la fe católica en Centroeuropa durante la Reforma Protestante, siendo una de las figuras más influyentes de la Contrarreforma.

San Pedro Canisio, presbítero y doctor de la Iglesia

Pedro Canisio nació en Nimega (Países Bajos) en 1521. Fue el primer jesuita de origen germánico y dedicó su vida a la enseñanza, la predicación y la escritura para fortalecer la doctrina católica en un momento de gran división religiosa.

• Defensor de la Fe: Es conocido como el «Segundo Apóstol de Alemania» después de San Bonifacio. Recorrió incansablemente los territorios alemanes, austriacos y suizos, fundando colegios y universidades que se convirtieron en baluartes de la formación intelectual y espiritual católica.

• El Catecismo: Su obra más trascendental fue la redacción del Catecismo, una exposición clara y sencilla de la doctrina cristiana diseñada para contrarrestar la influencia de los escritos de Lutero. Su impacto fue tal que durante siglos se llamó simplemente «el Canisio» a los libros de instrucción religiosa en los países de habla alemana.

• Legado Literario: Además de sus catecismos, escribió extensamente sobre los Padres de la Iglesia y participó activamente en las sesiones finales del Concilio de Trento. Su enfoque no era el de la confrontación agresiva, sino el de la formación sólida y el ejemplo de vida.

• Reconocimiento: Falleció en Friburgo (Suiza) en 1597. Fue canonizado y declarado Doctor de la Iglesia simultáneamente en 1925 por el Papa Pío XI.

Otros santos que se celebran el 21 de diciembre

Junto a la memoria de San Pedro Canisio, la Iglesia Católica recuerda en este día a otras figuras que han dejado su huella en la historia de la espiritualidad:

• San Anastasio de Antioquía, obispo y mártir: Obispo de Antioquía en el siglo VII, conocido por su firme defensa de la fe ante los invasores y por su martirio bajo el dominio persa.

• San Glicerio de Nicomedia, mártir: Sacerdote del siglo IV que, según la tradición, fue quemado vivo durante la persecución del emperador Diocleciano tras negarse a adorar a los dioses paganos.

• San Severino de Tréveris, obispo: Obispo del siglo V en la ciudad alemana de Tréveris, recordado por su labor pastoral en tiempos de grandes invasiones bárbaras y por su protección a la población civil.

• San Temístocles de Licia, mártir: Pastor del siglo III que se entregó voluntariamente para salvar a un cristiano perseguido, sufriendo el martirio en su lugar.

• San Festo, mártir: Figura de los primeros siglos de la era cristiana martirizado en Toscana por su testimonio de fe.

Beatos

• Beato Domingo Spadafora: Sacerdote de la Orden de Predicadores (Dominicos) en Italia durante el siglo XV, destacado por su elocuencia en la predicación y su vida de oración.

• Beato Pedro Friedhofen: Fundador de los Hermanos de la Misericordia de María Auxiliadora en el siglo XIX, dedicado al cuidado de los enfermos pobres.