El espacio de testimonios presentado por Jorge Javier Vázquez se despedirá de la parrilla el viernes viernes de julio sin contar con versión veraniega, dejando su franja a las nuevas apuestas de Mediaset.

Mediaset España ha diseñado de forma definitiva la estructura de su parrilla de televisión de cara a la próxima temporada estival. A diferencia de lo ocurrido en el ejercicio anterior, cuando Cristina Lasvignes asumió la conducción de la versión veraniega de ‘El diario de Jorge’, Telecinco ha optado en esta ocasión por retirar por completo el formato de testimonios durante los meses de calor. La cadena ya ha determinado la fecha concreta en la que Jorge Javier Vázquez iniciará su periodo vacacional, marcando el cese temporal de las emisiones de su espacio habitual de tarde para dar paso a una oferta renovada y compuesta por diferentes novedades programáticas.

Según ha adelantado El Confi TV, ‘El diario de Jorge’ concluirá sus transmisiones actuales el próximo viernes viernes de julio. La decisión de la compañía televisiva implica que este año no se producirá la emisión de ‘El diario de verano’, si bien la previsión estratégica de Telecinco contempla el retorno del programa presentado por Jorge Javier Vázquez de cara al mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso televisivo.

Ante la salida temporal de la parrilla tanto de ‘El diario de Jorge’ como de ‘El tiempo justo’, que también permanecerá cerrado por vacaciones a lo largo del periodo estival, la dirección de Telecinco ha configurado una franja de tarde completamente nueva para los meses de verano. Esta planificación se sustenta en la introducción de tres nuevos formatos diferenciados, cuya continuidad a largo plazo en la parrilla de la cadena quedará supeditada a los resultados de audiencia que cosechen durante sus semanas de emisión.

Entre las principales novedades destaca el estreno, fijado para el próximo lunes lunes de junio, de ‘Amor… ¡o lo que surja!’. Este nuevo dating show estará conducido por Carlos Lozano y perseguirá recuperar la esencia de un formato previo de la cadena, ‘Mujeres y hombres y viceversa’, contando para ello con un elenco integrado por participantes de todas las edades.

Asimismo, la crónica social adquiriría un peso relevante en la oferta diaria de la cadena mediante el lanzamiento de ‘De lunes a viernes’. Este espacio, que estará presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, se concibe con el objetivo de extender los contenidos y debates de actualidad del corazón propios de ‘De viernes’ a la totalidad de las jornadas laborables de la semana, apoyándose en la presencia de colaboradores en el plató. A falta de que se proceda a desvelar de forma oficial la programación correspondiente al mes de julio, este formato diario se perfila como el relevo directo para ocupar la franja horaria que dejará vacante Jorge Javier Vázquez, situándose en la parrilla justo antes de la emisión de ‘¡Allá tú!’.

Por su parte, el concurso ‘¡Allá tú!’, liderado por el presentador Juanra Bonet, mantendrá su actividad en la pantalla mediante la emisión de nuevas entregas durante los meses de verano. La oferta estival de Telecinco se completará con la incorporación de ‘El verano se mueve’, un magacín que estará conducido por la pareja de presentadores formada por Ion Aramendi y Kike Quintana. La dinámica de este espacio consistirá en recorrer diferentes puntos de la geografía española con el propósito de localizar los destinos de vacaciones idóneos, ocupando de este modo el hueco que deja libre ‘El tiempo justo’ en la programación de tarde del canal.