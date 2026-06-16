El drama policial dirigido por Gabe Ibáñez y protagonizado por Candela Peña y Ana Rujas se posiciona en el top 10 de 58 países tras adaptar la novela superventas de Rosa Montero y Oliver Truc.

La producción cinematográfica española consolida su relevancia internacional dentro de las plataformas de ‘streaming’. El último gran exponente de este fenómeno es ‘La desconocida’, una cinta policial dirigida por Gabe Ibáñez que ha ingresado en el catálogo de Netflix tras un breve paso por las salas de exhibición. La película se ha situado como la producción de habla no inglesa más vista a nivel global dentro de la plataforma, acumulando esta semana un total de 6 millones de visualizaciones y logrando posicionarse en el top 10 de 58 países gracias a una propuesta de hora y media de duración caracterizada por la tensión y el ritmo frenético.

El largometraje supone la adaptación de una de las novelas superventas escritas de forma conjunta por Rosa Montero y Oliver Truc. Para el realizador Gabe Ibáñez, responsable previo de títulos cinematográficos como ‘Hierro’ (2009) y ‘Autómata’ (2014), este proyecto marca su retorno al terreno fílmico tras haber focalizado su actividad en los últimos años en la dirección de series de televisión como ‘El Ministerio del Tiempo’ (2015) o ‘El silencio’ (2023).

Un laberinto de secretos entre Barcelona y Lyon

El argumento de ‘La desconocida’ arranca en el entorno portuario de Barcelona, donde los efectivos policiales localizan a una mujer joven que se encuentra maniatada y amordazada en el interior de un contenedor. La víctima carece de recuerdos sobre su identidad o sobre las circunstancias que propiciaron su reclusión en dicho lugar, evidenciándose de forma inmediata que su vida se encuentra bajo una amenaza inminente.

La responsabilidad de su custodia e investigación recae sobre la inspectora Anna Ripoll y el oficial Quique Zárate. Ambos agentes inician una carrera contrarreloj orientada a desentrañar el pasado de la joven y descifrar su identidad. Las pesquisas policiales obligan a los inspectores a desplazarse por las ciudades de Barcelona y Lyon, adentrándose en un laberinto de enigmas, mentiras y secretos donde cada hallazgo confirma la existencia de un tercero interesado en ocultar la verdad de los hechos.

Un reparto liderado por Candela Peña y Ana Rujas

El desarrollo interpretativo se constituye como uno de los pilares principales de este drama policial. Candela Peña, encargada de dar vida a la inspectora Anna Ripoll, ratifica su posición en la cinematografía española mediante una actuación solvente. Por su parte, Ana Rujas encarna a la mujer hallada en el contenedor portuario, asumiendo un rol complejo y contenido que requiere fuerza y carisma para definir el punto de partida de la trama.

El elenco de la película se completa con la participación de diferentes profesionales del panorama cinematográfico español, entre los que figuran nombres como Pol López, Manolo Solo, Kira Miró, Esther Noya, Pilar Nogales, Luka Peros y Carlos Troya. La combinación de estos factores estructurales, sumada a una intriga constante, configura a ‘La desconocida’ como un producto directo enfocado al entretenimiento y una de las opciones destacadas dentro del género del ‘thriller’ en el servicio de distribución digital.