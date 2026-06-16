La marca de aperitivos instala una lona en el centro de Madrid con el eslogan «Elige el mejor kiko», una acción que ha generado un gran impacto en redes sociales tras cumplirse casi un año de la ruptura de la pareja.

Irene Rosales se encuentra en una etapa de estabilidad y felicidad, marcada por la reciente celebración de su 35 cumpleaños en compañía de sus dos hijas y de su actual pareja, Guillermo. Tras su separación matrimonial de Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, la colaboradora e influencer ha mantenido un perfil mediático discreto, focalizado en sus compromisos profesionales y en el ámbito familiar. Sin embargo, su participación en una reciente acción publicitaria ha vuelto a situar su nombre en la primera línea de la actualidad debido al singular mensaje que acompaña a la promoción.

A punto de cumplirse un año desde el cese de su convivencia, la relación entre ambos ha experimentado modificaciones. Aunque inicialmente manifestaron su intención de preservar un trato cordial en beneficio de sus hijas, la propia Rosales admitió públicamente que la aparición de Lola, la nueva pareja del DJ, supuso un punto de inflexión que alteró la dinámica que mantenían tras la ruptura. En este contexto, un movimiento comercial ha reactivado el interés de los usuarios en el entorno digital.

Una lona publicitaria en el centro de Madrid

La firma española de aperitivos Grefusa ha seleccionado a Irene Rosales como el rostro visible de su última campaña para promocionar la gama Grefusa Mix. La iniciativa ha cobrado visibilidad mediante la colocación de una lona de grandes dimensiones en las inmediaciones del mercado de Antón Martín, en pleno centro de Madrid. En el soporte publicitario se exhibe una imagen de la sevillana sonriente junto a un texto que ha suscitado múltiples reacciones de forma inmediata.

El lema escogido por la marca reza: «Un mix con un mal kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor kiko». El enunciado utiliza el vocablo popular «kiko» de manera directa para aludir al maíz tostado que compone este tipo de productos alimenticios. No obstante, la coincidencia exacta con el nombre del exmarido de la influencer ha propiciado que los usuarios de las redes sociales vinculen el anuncio con el pasado sentimental de la protagonista, desencadenando numerosos comentarios y bromas al respecto.

Impacto y conversación en las plataformas digitales

A pesar de que no constan evidencias que conecten los detalles del diseño de la campaña con las vivencias personales de Irene Rosales, la ambigüedad semántica ha bastado para que la acción publicitaria se consolide como uno de los temas más comentados de las últimas jornadas. La repercusión en las plataformas digitales se ha visto amplificada por valoraciones profesionales del sector periodístico, como la de la informadora Isabel González, quien difundió la fotografía del cartel elogiando la creatividad de la propuesta y calificándola como una de las mejores campañas publicitarias en fechas recientes.

A través de esta estrategia publicitaria, la compañía Grefusa ha alcanzado el propósito de dinamizar el debate público en las redes sociales. El impacto de la campaña radica en la conjunción de la imagen de Irene Rosales y el juego de palabras derivado del término «kiko», un concepto que evoca de forma indirecta la figura de Kiko Rivera en la memoria de la audiencia tras meses de distanciamiento entre la expareja.