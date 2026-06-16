La firma danesa lanza una recreación monumental del templo diseñado por Antoni Gaudí dentro de su colección Architecture, que saldrá al mercado el 1 de noviembre de 2026 por un precio de 750 euros.

La compañía Lego ha presentado oficialmente su nuevo set inspirado en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, una propuesta que se convierte de forma automática en el modelo con el mayor número de bloques jamás comercializado por la marca danesa. Esta reproducción a escala del templo barcelonés, perteneciente a la línea de productos Architecture, supera las 12.000 unidades de construcción, posicionándose como un lanzamiento de referencia para el mercado de coleccionistas, aficionados a la arquitectura y seguidores de los modelos en miniatura.

Con este movimiento comercial, la multinacional de juguetes establece un nuevo récord histórico en su catálogo de construcciones orientadas al público adulto. Hasta la fecha, el primer puesto en volumen de componentes correspondía al modelo Lego Art World Map, que contabilizaba un total de 11.695 elementos. La nueva réplica de la obra de Antoni Gaudí supera dicho registro al estar compuesta exactamente por 12.060 piezas, rebasando los límites dimensionales y técnicos fijados previamente por la marca en otros proyectos de gran envergadura como el Titanic, la Torre Eiffel o el Mapamundi.

Un homenaje técnico en el centenario de la muerte de Gaudí

La presentación de este modelo coincide con la conmemoración del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí. Los diseñadores de la corporación han desarrollado un proyecto que busca reflejar la esencia de la basílica original, incorporando en la propia dinámica de montaje las diferentes fases históricas que han marcado la evolución del templo real a lo largo de más de 140 años de obras.

De este modo, el proceso de construcción de la miniatura se ha estructurado de forma secuencial siguiendo la cronología del edificio de Barcelona. Las instrucciones de la marca guían al usuario para iniciar el ensamblaje a partir del ábside y la cripta, para posteriormente levantar las fachadas del Nacimiento y de la Pasión, antes de proceder con el alzado de las naves principales, las sacristías y las características torres que definen el perfil urbano de la capital catalana.

Dimensiones, detalles interiores y efecto de vitrales

La réplica de la Sagrada Familia cuenta con unas medidas finales de 62 centímetros de altura, 47 centímetros de ancho y 39 centímetros de profundidad, dimensiones que configuran al producto como una pieza de exposición. En el plano de la fidelidad arquitectónica, la firma ha prestado especial atención tanto a las estructuras exteriores como a la configuración del espacio interior.

El diseño reproduce la verticalidad de las torres y los detalles de las fachadas más significativas del edificio. Asimismo, el interior incorpora un sistema para simular el comportamiento de la luz natural al atravesar los vitrales de la basílica barcelonesa. Para recrear estos juegos cromáticos y reflejar los colores cambiantes, se han integrado piezas translúcidas dispuestas de manera estratégica en la estructura, emulando la experiencia visual que ofrece el templo original a sus visitantes.

Fecha de lanzamiento y precio en el mercado europeo

La línea Architecture de Lego, que ya alberga entre sus referencias monumentos internacionales como Notre-Dame, el Empire State Building o la propia Torre Eiffel, suma este elemento que potencia el valor cultural y turístico de la arquitectura española en el mercado global.

La multinacional ha fijado la fecha de lanzamiento oficial de la Sagrada Familia para el próximo 1 de noviembre de 2026. El producto saldrá a la venta con un precio de venta al público estipulado en 749,99 euros para el mercado europeo, consolidándose desde su presentación como un objeto de coleccionismo debido a su complejidad técnica, el volumen de sus componentes y el contexto conmemorativo del creador de la basílica.