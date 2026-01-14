

La empresa aeroespacial SpaceX, propiedad del empresario Elon Musk, está proporcionando acceso gratuito a internet a usuarios en Irán mediante su servicio de satélite Starlink, en un contexto marcado por la intensificación de la represión gubernamental contra las protestas ciudadanas y un bloqueo casi total de las comunicaciones en el país.

Las cuentas de Starlink en Irán permanecían inactivas hasta ahora debido a la falta de una licencia oficial por parte del régimen iraní. Sin embargo, estas han sido reactivadas recientemente y se han eliminado las tarifas de suscripción con el objetivo de facilitar el acceso a internet a la población, explicó Ahmad Ahmadian, director ejecutivo de la organización tecnológica sin fines de lucro Holistic Resilience.

«Es muy sencillo: solo hay que conectar el terminal satelital en un lugar con vista despejada al cielo, y listo», afirmó Ahmadian, al destacar la facilidad de uso del sistema.

La decisión de ofrecer el servicio de Starlink en Irán se conoció después de una conversación telefónica mantenida a comienzos de esta semana entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Elon Musk, según informó la cadena CNN.

Corte de internet en medio de las protestas

En los últimos días, las autoridades iraníes han restringido severamente el acceso a internet, dejando al país prácticamente incomunicado, mientras se intensifica la represión contra las protestas. De acuerdo con la organización Human Rights Activists (HRA), al menos 1.850 manifestantes han muerto como consecuencia de la violencia estatal.

No obstante, la falta de información fiable debido al apagón digital ha generado preocupación entre organizaciones internacionales de derechos humanos, que temen que el número real de víctimas, tanto fallecidos como heridos, sea considerablemente mayor.

El sistema Starlink, que opera mediante miles de satélites en órbita terrestre baja, se ha convertido en una herramienta clave para mantener las comunicaciones en situaciones de censura o cierre digital, como ocurre actualmente en Irán, así como en escenarios de conflicto armado, entre ellos la guerra en Ucrania.