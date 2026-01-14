La Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración a las dos mujeres que el pasado 5 de enero presentaron una denuncia por presuntos delitos de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021 y atribuidos al cantante Julio Iglesias.

Las denunciantes, que están representadas por la organización Women’s Link, comparecerán ante el Ministerio Público en calidad de testigos protegidos, según ha informado el equipo legal de la entidad durante una rueda de prensa celebrada este martes.

Women’s Link ha señalado que esta medida busca garantizar la seguridad y la intimidad de las mujeres durante el proceso, mientras la Fiscalía avanza en el análisis de los hechos denunciados.