La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha decretado este jueves la libertad provisional para el hombre que permanecía en prisión desde el pasado 14 de abril. El investigado fue arrestado tras el fallecimiento de su expareja, quien murió al precipitarse desde la ventana de un tercer piso en el barrio de San Jorge mientras intentaba descolgarse hacia el exterior.

La decisión judicial, que contó con el apoyo de la Fiscalía, se fundamenta en que ya no existe riesgo de alteración de pruebas y que las posibles penas permiten medidas menos severas para garantizar que el acusado no eluda la acción de la justicia.

Los cargos: Detención ilegal y quebrantamiento

A pesar de su puesta en libertad, el hombre sigue siendo investigado por dos delitos graves:

Detención ilegal. Quebrantamiento de medida cautelar, ya que sobre él pesaba una orden de alejamiento respecto a la víctima dictada en septiembre de 2025 tras una denuncia por malos tratos.

Como medidas cautelares, la magistrada le ha impuesto la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y el deber de comunicar cualquier cambio de domicilio.

Los hechos: Una «decisión personal y fatídica»

La resolución judicial aporta detalles sobre lo ocurrido el día del suceso. Según las investigaciones y los testimonios de los convivientes de la vivienda y la dueña de un bar cercano:

Convivencia previa: El investigado y la víctima llevaban meses conviviendo y manteniendo contacto de forma voluntaria, a pesar de la orden de protección en vigor.

El investigado y la víctima llevaban meses conviviendo y manteniendo contacto de forma voluntaria, a pesar de la orden de protección en vigor. El momento del suceso: La magistrada señala que, aunque el hombre cerró la puerta de la vivienda aquel día, en el piso había más personas con llaves. La resolución califica como una «decisión personal y fatídica» el hecho de que la mujer intentara salir por la ventana.

La magistrada señala que, aunque el hombre cerró la puerta de la vivienda aquel día, en el piso había más personas con llaves. La resolución califica como una el hecho de que la mujer intentara salir por la ventana. Estado de la víctima: Los informes indican que la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias en el momento del incidente. Además, consta que la pareja mantenía una relación de constantes discusiones y reconciliaciones.

Razones para la excarcelación

La juez ha valorado el arraigo del investigado para descartar el riesgo de fuga. A pesar de encontrarse en situación administrativa irregular, el hombre tiene domicilio conocido, familia en España y un empleo en una entidad pública.

La resolución, que no vincula directamente al hombre con la muerte física de la mujer más allá de la situación de encierro previa, aún puede ser recurrida por las partes.