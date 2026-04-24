La negativa de España a colaborar en la guerra contra Irán ha desatado una crisis sin precedentes. Mientras el PP resta importancia jurídica a la expulsión pero alerta del aislamiento diplomático, Podemos tilda de «humillación» esperar a que Washington tome la iniciativa.

MADRID – La relación entre España y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más críticos. Un correo interno del Pentágono, revelado por Reuters, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de suspender a España de la OTAN. El motivo: la firme negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de bases (como Rota y Morón) y del espacio aéreo español para las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán.

El PP: Entre la calma jurídica y el reproche político

Desde la dirección nacional del Partido Popular, se ha optado por un tono de cautela, aunque crítico con la gestión del Ejecutivo. Fuentes de Génova subrayan que la amenaza no tiene un encaje legal directo, ya que el Tratado de Washington no contempla la expulsión de miembros, sino únicamente la salida voluntaria (Artículo 13).

Petición a Sánchez: El PP exige al presidente que «cuide» los vínculos internacionales para evitar que España se convierta en un paria dentro de la Alianza.

El PP exige al presidente que «cuide» los vínculos internacionales para evitar que España se convierta en un paria dentro de la Alianza. Advertencia: «No es una buena noticia; demuestra un estado de ánimo en EE. UU. que es perjudicial para nuestro país», señalan desde el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Podemos: «Es una humillación esperar a que Trump nos eche»

En el otro extremo del arco parlamentario, Podemos ha aprovechado la filtración para redoblar su ofensiva contra la permanencia en la organización. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, ha calificado de «humillante» la posición de España.

«Es una enorme humillación esperar a que sea Trump quien te eche de la OTAN en vez de irnos nosotros, que es lo que tenemos que hacer por soberanía y dignidad», afirmó Belarra este viernes.

Para Podemos, formar parte de la Alianza en el contexto actual supone ser «cómplices de las atrocidades de Trump y Netanyahu» y convierte a España en un «objetivo militar» innecesario.

Las claves del conflicto

Actor Postura Principal Argumento Pentágono (EE. UU.) Amenaza de suspensión Frustración por la falta de apoyo en la guerra contra Irán (denegación de bases y sobrevuelo). Gobierno (Sánchez) «Absoluta tranquilidad» Aseguran que España es un «buen aliado» y que no se trabaja sobre «correos internos». Partido Popular Prudencia diplomática La expulsión no es legalmente posible, pero la tensión daña la imagen exterior de España. Podemos Salida inmediata Consideran que la OTAN es un riesgo para la seguridad nacional y una pérdida de soberanía.

El contexto de la «Guerra de Irán»

La tensión ha escalado desde que la administración Trump endureciera sus exigencias de gasto militar (pidiendo hasta un 5% del PIB) y demandara una implicación total de los aliados en el conflicto de Oriente Próximo. La negativa de Madrid a facilitar el ABO (Access, Basing, and Overflight) ha sido interpretada por Washington como el incumplimiento de la «base mínima absoluta» de la Alianza.

Por ahora, el presidente Sánchez mantiene su mensaje de calma, asegurando que España sigue siendo un socio fiable, mientras el debate sobre la soberanía y la seguridad nacional vuelve a dividir al Congreso.