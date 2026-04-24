Pediatras, neurólogos y psiquiatras presentan en el Congreso 70 evidencias científicas sobre los daños en la maduración cerebral de los menores. Los partidos políticos aparcan sus diferencias para buscar una regulación urgente.

MADRID – La imagen se ha vuelto cotidiana, pero los expertos advierten que es una bomba de relojería biológica: bebés en carritos mirando un teléfono móvil. Lo que hace años se veía como una distracción inofensiva, hoy es calificado por la comunidad médica como una crisis de salud pública que está alterando el desarrollo cognitivo de una generación entera.

Bajo la Plataforma Control Z, una quincena de sociedades científicas se han reunido esta semana en el Congreso con representantes de todo el arco parlamentario (PSOE, PP, Sumar, Vox, Junts, ERC y Bildu). El objetivo es claro: endurecer el proyecto de ley de Protección a los Menores en los Entornos Digitales.

El diagnóstico: Cerebros «hackeados»

Mar España, presidenta de la Plataforma Control Z, fue contundente en su comparecencia: «Estamos ante el mayor hackeo cerebral de la historia de la humanidad». Los expertos advierten que la tecnología está diseñada para capturar la atención de tal forma que los niños, cuyo cerebro tiene una altísima plasticidad, son incapaces de autorregularse.

El síntoma: Niños de dos años capaces de deslizar pantallas con precisión, pero incapaces de encajar piezas físicas o mantener la atención en el mundo real.

Niños de dos años capaces de deslizar pantallas con precisión, pero incapaces de encajar piezas físicas o mantener la atención en el mundo real. El riesgo: La exposición precoz desplaza la interacción humana, que no es un «extra», sino un requisito biológico para el desarrollo del lenguaje y la regulación emocional.

La «receta» de los expertos

Las sociedades médicas han entregado un dossier con 70 estudios internacionales (como el ABCD de EE. UU. o el JECS de Japón) que vinculan el abuso de pantallas con peores resultados en comunicación y funciones ejecutivas. Su recomendación es drástica:

Edad Recomendación de uso 0 a 6 años Cero pantallas. 6 a 12 años Máximo 1 hora al día. +12 años Máximo 2 horas al día.

Consenso político inédito

A diferencia de otros debates, la protección de los menores frente al entorno digital parece ser el único punto de encuentro entre los partidos. La Comisión de Justicia ya trabaja en las enmiendas para regular este acceso.

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha respaldado esta visión señalando que «no basta con pedir responsabilidad individual a las familias», abriendo la puerta a intervenciones estatales más firmes.

«La evidencia permite afirmar que la exposición temprana, especialmente si es pasiva o sustitutiva del adulto, se asocia con peores resultados en cognición y autorregulación», concluye Cristina Cordero, de la Sociedad Española de Neuropediatría.

La ciencia ha hablado: el «chupete digital» está pasando una factura que la sociedad española ya no puede ignorar.