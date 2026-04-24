La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos jóvenes de 18 y 20 años como presuntos autores de una serie de agresiones sistemáticas contra personas migrantes en la localidad de Aldaia (Valencia). Los arrestados, de nacionalidad española, elegían zonas frecuentadas por este colectivo para perpetrar ataques que, en algunos casos, llegaban a registrar en vídeo.

La investigación, que se ha mantenido bajo reserva hasta este viernes, culminó técnicamente el pasado 18 de diciembre tras una serie de incidentes concentrados en un breve periodo de tiempo.

El «modus operandi»: agresiones nocturnas y grabaciones

Los autores actuaban principalmente al amparo de la noche. Según el informe policial, el método utilizado consistía en propinar fuertes empujones a las víctimas mientras estas caminaban o circulaban en patinete eléctrico.

El impacto provocaba caídas violentas a la calzada, causando lesiones físicas a los afectados. El hecho de que los agresores grabaran parte de estos ataques refuerza la tesis del ensañamiento y la motivación ideológica detrás de los actos.

Claves de la investigación

La Guardia Civil inició las pesquisas en noviembre de 2024 tras recibir la primera denuncia de una persona migrante. Los puntos clave que permitieron el arresto fueron:

Identificación de vehículos: Los agentes lograron localizar los dos coches que los jóvenes utilizaban para desplazarse hasta los puntos de ataque y huir rápidamente.

Los agentes lograron localizar los dos coches que los jóvenes utilizaban para desplazarse hasta los puntos de ataque y huir rápidamente. Testimonios: Las declaraciones de las víctimas fueron fundamentales para triangular las zonas de actuación y determinar la autoría de los hechos.

Cargos judiciales

A los dos detenidos se les imputa una batería de delitos que reflejan la gravedad y la motivación de sus actos:

Tres delitos de odio: Por la selección de las víctimas basada en su origen. Tres delitos de lesiones: Derivados de las caídas y ataques físicos. Tres delitos contra la seguridad vial: Por poner en riesgo la circulación y la integridad de quienes transitaban por la vía pública.

Las diligencias del caso ya han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrent, que se hará cargo del procedimiento judicial contra ambos jóvenes.