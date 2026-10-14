Organizaciones como Amnistía Internacional, Red Acoge, Oxfam Intermón y la Asociación Elín denuncian devoluciones a Marruecos sin garantías y la aplicación «de facto» de restricciones a la protección internacional.

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Ceuta — Un amplio bloque de organizaciones no gubernamentales y entidades sociales ha solicitado formalmente la intervención urgente del Defensor del Pueblo en Ceuta para frenar lo que consideran un grave deterioro en los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Las ONG alertan de que en la ciudad autónoma se están produciendo devoluciones a Marruecos sin las debidas garantías legales y se están imponiendo serias trabas para acceder a los procedimientos de protección internacional.

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Entre las entidades firmantes del requerimiento se encuentran organizaciones de calado internacional y local como la Asociación Elín, Amnistía Internacional, Federación Sur Acoge, Irídia, No Name Kitchen, Novact, Oxfam Intermón y Red Acoge. Según señalan en su denuncia, a pesar de que no se ha aprobado formalmente ninguna modificación legislativa excepcional, en la práctica se están aplicando de facto medidas altamente restrictivas que obstaculizan la solicitud de asilo en la frontera sur.

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Devoluciones sin garantías y vulneración de derechos

Las organizaciones expresan su honda preocupación por la falta de asistencia jurídica adecuada, la carencia de intérpretes en momentos clave del proceso y la velocidad con la que se ejecutan los expedientes de retorno a Marruecos. Según denuncian, estas prácticas exponen a personas vulnerables —incluidas aquellas que huyen de conflictos o persecución— a ser devueltas sin que se evalúen individualmente sus necesidades de protección internacional.

Por todo ello, las ONG han pedido al Defensor del Pueblo que despliegue actuaciones de supervisión directa en la frontera y en los centros de atención de Ceuta, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la legislación nacional e internacional de derechos humanos y el respeto escrupuloso al derecho de asilo.