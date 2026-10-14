Decenas de migrantes marroquíes llegados en las avalanchas de julio se lanzan al mar de madrugada para cruzar a la Península antes de ser repatriados. La Guardia Civil logró abortar la fuga de dos de las lanchas.

Ceuta — Una noche de «auténtica locura y presión en el mar», en palabras de agentes actuantes, se vivió en el litoral de Ceuta tras registrarse una salida masiva de embarcaciones rápidas tipo phantom. El episodio fue protagonizado por migrantes marroquíes que entraron en la ciudad autónoma durante los sucesos de finales de julio y que ahora buscan desesperadamente llegar a la Península a través del Estrecho para evitar ser devueltos a su país de origen.

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La marea de intentos de fuga alcanzó su punto álgido durante la madrugada del martes, coincidiendo con la víspera del viaje de los Reyes de España a la ciudad. Las lanchas, repletas de ocupantes, partieron desde distintos puntos de la costa ceutí hacia la otra orilla, donde tenían previsto realizar desembarcos masivos. La alta intensidad del operativo desbordó todas las previsiones de la Guardia Civil, cuyo Servicio Marítimo desplegó persecuciones tanto en aguas de Ceuta como en la bahía de Algeciras, logrando frustrar y abortar la escapada de al menos dos de estas embarcaciones.

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Redes de tráfico de personas haciendo negocio

Esta oleada de salidas pone de manifiesto el auge de las redes de tráfico de personas que operan a ambos lados del Estrecho. Estas mafias se están aprovechando del temor de los migrantes al inicio formal de sus expedientes de devolución, cobrando elevadas sumas de dinero por organizar las rutas nocturnas en lanchas de gran potencia.

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El intento de cruzar la frontera sur peninsular se suma a otros episodios de fuga registrados en la zona, como el reciente escape de cuatro internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras. Mientras las autoridades aceleran los trámites de retorno, el Instituto Armado intensifica las labores de patrullaje marítimo para frenar este floreciente negocio ilícito y neutralizar la continua presión sobre las fronteras de la ciudad.