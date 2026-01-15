La senadora de Esquerra Republicana (ERC), Sara Bailac Ardanuy, ha reclamado este miércoles en el Senado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que “esté a la altura” frente a los casos de corrupción y la gestión de los recursos públicos.

Durante su intervención, Bailac Ardanuy criticó al Partido Popular (PP) por “continuar con la política del ruido” y cuestionó la convocatoria del pleno, asegurando que podrían haberse abordado otros temas de interés general, como la vivienda, la crisis global, Groenlandia o el modelo de financiación autonómica que supondría “un paso adelante para Cataluña”. Según la senadora, “entonces ustedes tendrían que explicar cómo se van a negar a que las regiones donde gobiernan tengan más recursos”.

La representante de ERC insistió en que su partido no hace distinciones según “quién robe” y subrayó la necesidad de que el Gobierno actúe con responsabilidad y compromiso frente a los problemas de corrupción que afectan al país.