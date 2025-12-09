El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano ha acusado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de liderar la Internacional Socialista (IS) de manera «antidemocrática y corrupta», a pesar del respaldo inicial que ofreció al asumir la presidencia de la organización en 2022.

En una carta pública, el PRI denuncia que Sánchez intenta excluir al partido mexicano de la IS y expresa su preocupación por posibles sustituciones a favor del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), el partido de la actual presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

«En el PRI no vamos a abrir la puerta a una sola injusticia; no seremos ni testigos ni cómplices de los atropellos que ocurren al interior de la IS», subraya la misiva. Según la formación mexicana, la organización socialista está «señalada por actos de corrupción y lavado de dinero», señalamiento respaldado por informes de medios internacionales y ex colaboradores del Gobierno español.

Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, confirmó que el partido está dispuesto a emprender acciones legales por la «posible triangulación de recursos ilícitos». Asimismo, denunció sanciones arbitrarias de la IS y la falta de transparencia en la gestión de las cuentas de la organización, trasladadas de Londres a Madrid en los últimos años.

El PRI también criticó la permanencia de Miguel Vargas Maldonado al frente de la presidencia americana de la IS, y la expulsión de Benedicta Lasi, secretaria general africana, por cuestionar el uso de recursos.

A juicio de los mexicanos, la dirección de Sánchez ha debilitado la relevancia de la IS y dificultado que otros partidos critiquen su gestión, mientras estrecha vínculos con la izquierda radical de América Latina, como se evidenció en la cumbre del Grupo de Puebla en México, donde Sánchez coincidió con altos dirigentes de los gobiernos de Venezuela y Cuba.

Carvajal adelantó que el PRI iniciará giras internacionales para denunciar lo que consideran «autoritarismo, corrupción e incompetencia» en la organización socialista bajo la presidencia de Sánchez.