En un fallo sin precedentes emitido dos meses después de la final, el Comité de Apelación declara a Senegal culpable de «incomparecencia» tras su breve retirada del campo en la final de 2025.

El fútbol africano ha saltado por los aires. En una resolución que ya se califica como el mayor terremoto administrativo en la historia de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el Comité de Apelación ha decidido retirar el trofeo de la Copa de África a la selección de Senegal para entregárselo oficialmente a Marruecos.

La decisión llega tras estimar el recurso interpuesto por la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), basándose en los incidentes ocurridos durante la tensa final del torneo.

El motivo: La «espantada» por el penalti de Brahim

El núcleo de la sanción reside en lo ocurrido durante el partido, cuando la selección senegalesa se retiró del terreno de juego durante unos minutos en señal de protesta. La tensión estalló cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos; una pena máxima que, irónicamente, la estrella Brahim Díaz terminó fallando una vez que se reanudó el juego.

Sin embargo, para la Junta de Apelaciones, el gesto de abandonar el campo —aunque fuera momentáneo— constituye una infracción gravísima de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAF.

«Se declara que la selección de Senegal perdió por incomparecencia. El resultado oficial del encuentro queda registrado como un 3-0 a favor de Marruecos«, reza el comunicado oficial.

Sanciones y multas: Un fallo agridulce para Marruecos

A pesar de obtener el título en los despachos, la Federación Marroquí no ha salido indemne de la revisión de los incidentes del partido. El fallo detalla una serie de sanciones disciplinarias:

Ismaël Saibari: El jugador marroquí ha sido sancionado con dos partidos oficiales (uno de ellos en suspenso) por infracciones disciplinarias, aunque se le ha retirado la multa de 100.000 USD que pesaba sobre él.

El jugador marroquí ha sido sancionado con (uno de ellos en suspenso) por infracciones disciplinarias, aunque se le ha retirado la multa de 100.000 USD que pesaba sobre él. Recogepelotas y Láseres: La FRMF deberá pagar 50.000 USD por la conducta de los recogepelotas y otros 10.000 USD por el uso de láseres desde la grada.

La FRMF deberá pagar por la conducta de los recogepelotas y otros por el uso de láseres desde la grada. Interferencia en el VAR: Se confirma la multa más alta para Marruecos, 100.000 USD, por interferir en la zona de revisión del VAR (OFR).

Un precedente peligroso

Este veredicto marca un antes y un después en el fútbol internacional. Que un título continental cambie de manos dos meses después de la ceremonia de premiación abre un escenario de incertidumbre absoluta. Se espera que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) agote todas las vías legales, incluyendo un recurso de urgencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Suiza.