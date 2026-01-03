El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha activado de urgencia la Sala de Crisis este sábado 3 de enero de 2026 para coordinar la asistencia a la amplia colonia española en Venezuela. Tras el ataque aéreo lanzado por Estados Unidos sobre Caracas y otras zonas estratégicas, el Gobierno español ha puesto en marcha todos sus mecanismos consulares para garantizar la seguridad de los 154.767 españoles residentes en el país caribeño.

El ministro José Manuel Albares ha confirmado que tanto la Embajada de España en Caracas como el Consulado y la Unidad de Emergencia Consular se encuentran «plenamente operativos». «Su seguridad es nuestra prioridad», ha manifestado el titular de Exteriores, quien supervisa personalmente la situación desde el gabinete de crisis ministerial.

Seguridad confirmada para el personal diplomático

A pesar de la magnitud de las explosiones registradas en la capital venezolana —dirigidas según la inteligencia estadounidense a objetivos militares y al propio Nicolás Maduro—, el embajador de España ha informado a Madrid que todo el personal de la legación y sus familias se encuentran a salvo.

España ha reiterado su llamamiento a la desescalada y a la moderación, instando a que cualquier acción se ajuste estrictamente al Derecho Internacional y a la Carta de Naciones Unidas.

Ante la gravedad de los hechos, Albares ha iniciado una ronda de contactos diplomáticos al más alto nivel:

• Unión Europea: Conversación con la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, para evaluar una respuesta conjunta europea.

• Socios estratégicos: Contactos con sus homólogos de Italia y Portugal, países que también cuentan con importantes comunidades de residentes en Venezuela.

Recomendaciones para los españoles en Venezuela

Se insta a los más de 150.000 españoles en territorio venezolano a seguir las siguientes directrices:

• Mantener contacto con el Consulado General en Caracas para cualquier emergencia.

• Extremar las medidas de precaución y evitar zonas de despliegue militar.

• Permanecer atentos a las actualizaciones a través de las redes sociales oficiales del Ministerio y la Embajada.