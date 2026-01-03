En un acontecimiento histórico que ha transformado radicalmente el panorama político de América Latina, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha confirmado que Nicolás Maduro será juzgado ante tribunales estadounidenses. La noticia llega apenas unas horas después de que una operación militar de gran escala lograra la captura y extracción del líder venezolano y de su esposa, Cilia Flores, del territorio nacional.

A continuación, los detalles del arresto y los próximos pasos judiciales:

Traslado a EE. UU. y cargos penales

Tras ser extraído de Venezuela por vía aérea durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, Maduro se encuentra bajo custodia federal. Según han informado fuentes de la administración Trump y el senador republicano Mike Lee:

• Justificación de la fuerza: El Pentágono ha señalado que los bombardeos realizados sobre Caracas y puntos estratégicos de Miranda, Aragua y La Guaira tuvieron como objetivo exclusivo «proteger y defender» al personal encargado de ejecutar la orden de arresto.

• Proceso Judicial: Maduro se enfrenta a graves cargos penales federales que incluyen narcoterrorismo, tráfico de drogas y corrupción, vinculados a la recompensa de 50 millones de dólares que la justicia estadounidense mantenía sobre él.

• Fin de los ataques: Washington ha asegurado que, con el líder venezolano bajo custodia, no se prevén nuevas acciones militares en el país.

El chavismo confirma el desconocimiento del paradero

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha comparecido visiblemente afectada para denunciar que el gabinete ejecutivo desconoce el paradero exacto de Maduro desde que se iniciaron las detonaciones en Fuerte Tiuna y la base de La Carlota.

• Prueba de vida: Rodríguez ha exigido formalmente a la Casa Blanca una «prueba de vida inmediata» del mandatario y ha reportado bajas civiles y militares durante las incursiones aéreas.

• Cortes de servicios: Caracas y otras ciudades del norte del país continúan sufriendo cortes de electricidad y problemas en las telecomunicaciones tras la ofensiva.

Conferencia en Mar-a-Lago

El presidente Donald Trump, quien anunció el éxito de la operación a través de Truth Social calificándola de «brillante», ofrecerá una rueda de prensa hoy a las 11:00 a. m. (hora local) desde su residencia de Mar-a-Lago. Se espera que en este acto se revelen detalles sobre la unidad militar que ejecutó la captura y las condiciones en las que se encuentra el ahora detenido Nicolás Maduro.

Mientras tanto, en las calles de ciudades como Miami y en varios sectores de Caracas, se han registrado las primeras celebraciones espontáneas, mientras que aliados internacionales como el presidente colombiano Gustavo Petro han solicitado reuniones de urgencia en la OEA y la ONU para evaluar la legalidad internacional de esta intervención.