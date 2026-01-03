El fútbol español arranca este 2026 con uno de los duelos más vibrantes del campeonato. El RCDE Stadium se viste de gala este sábado 3 de enero para acoger el derbi entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga. Un choque de altos vuelos donde el liderato de los de Hansi Flick se pone a prueba ante un conjunto periquito que sueña con puestos de Champions League.

A continuación, te detallamos toda la información para que no te pierdas nada de este partidazo.

Horario del Espanyol – Barcelona: ¿A qué hora empieza?

El encuentro se disputará hoy, sábado 3 de enero de 2026. El pitido inicial está programado para las 21:00 horas (horario peninsular en España), lo que corresponde a las 20:00 horas en las Islas Canarias. Se espera un lleno absoluto en Cornellá para recibir al líder en el primer partido liguero del año.

Dónde ver el derbi por TV y online en directo

Para seguir el encuentro por televisión en España, la plataforma encargada de la retransmisión es Movistar+. El partido no se emite en abierto, por lo que será necesario disponer del paquete de fútbol correspondiente.

• Canal de TV: Movistar LaLiga.

• Online / Streaming: A través de la aplicación oficial de Movistar+ y su página web, accesible desde smartphones, tablets, ordenadores y Smart TVs para todos los abonados al servicio.

Si no dispones de acceso a la televisión, puedes seguir el derbi gratis por la radio. Emisoras nacionales como la cadena COPE, la SER, Onda Cero, Radio Marca y RNE, además de emisoras locales como Rac1, realizarán una cobertura integral minuto a minuto desde el estadio.

Clasificación y estado de forma

El derbi llega en un momento idílico para ambos equipos, lo que garantiza espectáculo:

• FC Barcelona: El equipo de Hansi Flick llega como líder sólido de la clasificación, buscando mantener su ventaja en la cima tras el parón navideño.

• RCD Espanyol: Los blanquiazules ocupan la quinta posición de la tabla, a tan solo dos puntos de la zona Champions. Su excelente racha de resultados les convierte en un rival temible en su feudo.

Árbitros y escenario del partido

El RCDE Stadium, con capacidad para unos 40.000 espectadores, será el escenario de la batalla. El arbitraje correrá a cargo de:

• Árbitro principal: Víctor García Verdura.

• VAR: Juan Luis Pulido Santana.