Las autoridades meteorológicas han emitido una alerta por tormentas fuertes que podría traer lluvias intensas, granizo y viento con ráfagas en varias zonas del país, marcando el primer gran episodio de mal tiempo del año. El aviso llega tras días de estabilidad atmosférica y temperaturas suaves.



El organismo climatológico nacional ha activado alertas amarillas para varias regiones, ante la previsión de un frente atlántico que entrará con fuerza en las próximas horas. Se espera que las precipitaciones puedan acumular entre 20 y 40 milímetros por hora, acompañadas de tormentas que traerán caída de granizo y vientos intensos.

Las áreas alertadas incluyen provincias del norte y del centro, donde se prevén las precipitaciones más significativas. Además del riesgo por el granizo —que puede dañar cultivos, vehículos y causar accidentes—, las ráfagas de viento pueden alcanzar velocidades peligrosas, desplazando objetos sueltos, levantando polvo o causando cortes de suministro eléctrico.

En las ultimas horas, los servicios de emergencia y protección civil han activado protocolos de alerta y piden precaución a la población: se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, asegurar puertas, ventanas y objetos en terrazas o balcones, y no aparcar vehículos bajo árboles o estructuras susceptibles de caer. Las autoridades también recuerdan la importancia de revisar canalones, desagües y cubiertas ante posibles riadas repentinas.

El temporal podría provocar inundaciones localizadas, especialmente en zonas con drenaje deficiente o próximas a cauces. En algunas localidades ya se ha informado de precipitaciones intensas en periodos cortos, lo que incrementa el riesgo de desbordamientos urbanos.

Qué se espera del temporal

Lluvias de intensidad fuerte y acumulados significativos en pocas horas.

Caída de granizo en zonas advertidas, con riesgo de daños materiales.

Ráfagas de viento fuertes, capaces de provocar cortes de luz o derribar objetos.

Riesgo de inundaciones urbanas e imposibilidad de evacuación rápida en zonas vulnerables.

Recomendaciones para estos días

Evitar circular por zonas inundables o carreteras secundarias vulnerables. Asegurar objetos en terrazas, balcones o azoteas. No aparcar vehículos bajo árboles, columnas o estructuras inestables. No subestimar el granizo: puede producir daños considerables en vehículos, viviendas o cultivos. Seguir los avisos de las autoridades locales y consultar el pronóstico actualizado.

El primer gran diluvio del año no llega solo: con él vienen tormentas, viento y granizo, recordándonos lo imprevisible que puede ser el clima. Este episodio pone a prueba la infraestructura, la preparación ciudadana y la capacidad de respuesta ante fenómenos extremos. Estar alerta, tomar precauciones y actuar con prudencia será clave para evitar daños y garantizar la seguridad en los próximos días.