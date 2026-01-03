El Gobierno ha aprobado una revalorización del 11,4 % del Ingreso Mínimo Vital para 2026, lo que implica un aumento de las ayudas para miles de hogares vulnerables en España. Las nuevas cuantías entran en vigor a partir del 1 de enero.



Con la subida aprobada, la prestación destinada a garantizar un ingreso mínimo a hogares con bajos recursos se ajusta al nuevo contexto económico y al aumento del coste de vida. Para un hogar individual, la ayuda pasa a ser de 733,91 €/mes.

En unidades familiares con más miembros, las cuantías aumentan proporcionalmente: por ejemplo, para una pareja con un hijo la prestación será de 1.174,27 €/mes, mientras que para una familia con dos adultos y dos menores llegará a 1.394,45 €/mes.

Además, en el caso de familias monoparentales con un adulto y cuatro o más menores a cargo, la ayuda alcanzará los 1.776,08 €/mes, la cantidad más alta del nuevo baremo aprobado.

Este incremento beneficiará aproximadamente a 800.000 hogares en los que viven cerca de 2,4 millones de personas, según datos adelantados desde el organismo competente.

Las condiciones para recibir el IMV se mantienen: residencia legal en España durante al menos un año, situación de vulnerabilidad económica y cumplimiento de los requisitos de ingresos y patrimonio marcados por la normativa.

Qué cambia con la subida del IMV en 2026

Nuevas cuantías más altas para todas las modalidades de unidad familiar.

Mayor cobertura social para hogares vulnerables, con especial relevancia en familias monoparentales.

Protección reforzada frente a la inflación y subida del coste de vida.

Actualización automática de la prestación —no hace falta solicitar la subida si ya se recibe el IMV.



La revalorización del IMV supone un alivio para miles de hogares españoles en situación de vulnerabilidad, sobre todo para familias con menores o monoparentales. Con estas nuevas cifras, el Gobierno refuerza la red de protección social, adaptándola al nuevo contexto económico. Si cumples los requisitos, la actualización de la prestación puede suponer una diferencia significativa en tu presupuesto mensual.



