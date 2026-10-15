Bruselas / Ceuta — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves desde Bruselas la necesidad de mantener una relación constructiva y de buena vecindad con Marruecos. Estas declaraciones se producen tras la visita oficial llevada a cabo por los Reyes de España, Felipe VI y la reina Letizia, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la primera de los actuales monarcas desde su llegada al trono.

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Preguntado a su llegada a la reunión del Consejo Europeo sobre las posibles repercusiones diplomáticas o la reacción que Rabat pudiera adoptar ante el desplazamiento de los Reyes, Sánchez ha evitado valorar las consecuencias y ha preferido subrayar la trayectoria diplomática de España: «Siempre hemos trabajado para mantener unas relaciones constructivas con nuestro país vecino».

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Normalidad y gestión migratoria

Para el jefe del Ejecutivo, la presencia de los monarcas en Ceuta y Melilla representa un reconocimiento de la proximidad de las instituciones y de la estructura del Estado a ambas ciudades, las cuales —según ha recordado— están «muy próximas al corazón» de todos los españoles. Asimismo, ha señalado que este desplazamiento constituye un paso más hacia la consolidación de la normalidad en la ciudad autónoma, después de las tensiones vividas desde finales de julio por la entrada masiva de personas a través de la frontera.

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En el plano migratorio, Sánchez ha querido poner en valor las medidas adoptadas por el Ejecutivo para respaldar a Ceuta, destacando que más de 12.000 personas han retornado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto.

Un incidente naval «puntual»

Durante su intervención ante los medios, el presidente también ha sido interpelado por el episodio registrado a finales de julio, cuando buques de guerra marroquíes ingresaron en aguas de Ceuta en plena crisis fronteriza.

Sánchez ha reiterado que aquel suceso constituyó «un hecho puntual» y ha defendido la transparencia de su Ejecutivo desde el inicio de los acontecimientos. En este sentido, ha explicado que existió una interlocución directa y fluida entre las Armadas de ambos países, asegurando que la situación quedó resuelta y que en los últimos meses no se han vuelto a registrar incidentes de similares características.

Con estas afirmaciones, el Gobierno insiste en priorizar la vía del entendimiento y la cooperación con el reino alauí, enmarcando la visita real dentro institucionalidad y abogando por la estabilidad diplomática en la frontera sur.