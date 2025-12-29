Kylian Mbappé continúa su marcha imparable en 2026, afrontando un año cargado de retos de primer nivel: la Champions con el Real Madrid, el Mundial con Francia y la oportunidad de conquistar por primera vez los 50 goles en una temporada, además de posicionarse para el ansiado Balón de Oro.

Desde que arrancó 2025, Mbappé ha mostrado un ritmo arrollador, sumando 34 goles entre su club y la selección, con un promedio espectacular de 1,2 por partido. Tras superar la etapa de adaptación al Real Madrid, el delantero francés llega al tramo más exigente de la temporada con hambre de títulos y estadísticas históricas.

La obsesión Champions

Desde su llegada al Madrid, la Champions League se ha convertido en su objetivo prioritario. Tras un inicio complicado en la competición con los blancos, Mbappé ya suma nueve goles y lidera la tabla de máximos anotadores, superando a rivales de la talla de Haaland y Osimhen.

El Mundial y la capitanía de Francia

El delantero, campeón del mundo en 2018 con solo 19 años, ahora asume la capitanía de Les Bleus. Con un grupo joven y prometedor liderado por Barcola, Ekitiké y Olise, Mbappé carga con la ilusión de toda Francia en el camino hacia el Mundial de 2026.

Balón de Oro a la vista

La consagración personal también está en su radar. La falta de títulos importantes en 2025 frenó sus opciones, pero el rendimiento actual y la participación activa del Real Madrid en todas las competiciones lo colocan como firme candidato al máximo galardón individual.

El pulso con Haaland y la barrera de los 50 goles

La rivalidad con Erling Haaland continúa. Tras imponerse en la pasada temporada con la Bota de Oro, Mbappé ahora mantiene la ventaja y apunta a superar la histórica barrera de los 50 goles en una campaña de club, con 44 tantos ya anotados y un promedio que le permitiría alcanzar los 53 antes de que termine la Liga.

Dominar los Clásicos y conquistar la Liga

El delantero también busca brillar en los grandes duelos, especialmente frente al Barcelona, donde quiere convertir su impacto en victorias y títulos, incluyendo la Liga española, otro objetivo pendiente que podría coronar un año extraordinario.

Mbappé encara 2026 con una ambición desmedida, decidido a consolidar su legado entre los grandes del fútbol mundial.