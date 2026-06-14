La firma italiana desarrolla junto a Axiom Space una prenda técnica con tubos de refrigeración y sistemas de ventilación destinada a mantener la estabilidad térmica en la superficie lunar.

La relación entre la moda y la tecnología alcanza una nueva dimensión en el ámbito de la exploración científica. La casa italiana Prada ha presentado, de forma conjunta con la empresa aeroespacial Axiom Space, una prenda diseñada de manera específica para los astronautas de la NASA que participarán en las futuras misiones lunares del programa Artemis. El proyecto, dado a conocer formalmente en Nueva York, traslada el conocimiento desarrollado en la industria del lujo hacia la ingeniería aeroespacial, demostrando la aplicación de técnicas de confección avanzadas en entornos situados a casi 400.000 kilómetros de la Tierra.

Sistemas de refrigeración y ventilación para condiciones extremas

La participación de Prada se ha materializado en el desarrollo del denominado Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG). Lejos de ser un traje espacial exterior convencional, este diseño consiste en un mono ajustado que los miembros de la tripulación portarán obligatoriamente bajo el traje espacial principal para sobrevivir a las variaciones térmicas extremas de la superficie del satélite.

La función operativa de esta pieza interior se basa en los siguientes mecanismos técnicos:

Red de tubos integrados: El tejido incorpora una estructura de conductos por los que circula de forma constante líquido refrigerante. Este sistema está ideado para disipar el calor corporal que los astronautas generan durante el desarrollo de sus actividades extravehiculares.

El tejido incorpora una estructura de conductos por los que circula de forma constante líquido refrigerante. Este sistema está ideado para disipar el calor corporal que los astronautas generan durante el desarrollo de sus actividades extravehiculares. Conductos de ventilación: La prenda cuenta con vías preparadas para asegurar la ventilación y el suministro continuo de oxígeno, cooperando simultáneamente en la eliminación del dióxido de carbono exhalado por los usuarios.

La prenda cuenta con vías preparadas para asegurar la ventilación y el suministro continuo de oxígeno, cooperando simultáneamente en la eliminación del dióxido de carbono exhalado por los usuarios. Mecanismos de respaldo: Como evolución frente a las generaciones previas de equipamiento espacial, el diseño añade sistemas de seguridad secundarios para garantizar la refrigeración en el supuesto de que ocurra un fallo en el circuito principal.

Ingeniería espacial y alta costura en Nueva York

La cooperación entre la firma de moda y Axiom Space responde a una lógica técnica fundamentada en la experiencia de la compañía italiana en la producción de materiales avanzados, tejidos técnicos y procesos de confección de alta precisión. Durante la presentación oficial del componente en Nueva York, los responsables del proyecto señalaron que la aportación de Prada ha resultado determinante para definir el diseño del tejido, seleccionar fibras especializadas y asegurar la comodidad ergonómica.

Las técnicas avanzadas de tejido aplicadas por la marca han permitido la integración de los conductos de ventilación y fluidos sin restringir la movilidad del astronauta. El producto final combina rendimiento técnico con elementos visuales propios de la identidad estética de la empresa, apreciables en detalles prácticos como las mangas provistas de aberturas para los pulgares y determinados acabados estilísticos.

El programa Artemis y los desafíos en el polo sur lunar

La prenda interior térmica está concebida para ser integrada de forma directa en el sistema AxEMU, el conjunto de trajes que emplearán los astronautas de la NASA en el marco del programa Artemis. Este proyecto científico persigue el regreso de seres humanos a la superficie de la Luna, explorando zonas inexploradas más de medio siglo después de la conclusión de las misiones Apolo.

Los equipos técnicos de la misión se han diseñado detalladamente para resistir las duras condiciones ambientales del polo sur lunar. Esta región concreta suscita un elevado interés científico por la posible localización de recursos y depósitos de hielo de agua esenciales para facilitar futuras exploraciones espaciales. La aportación de Prada al programa sitúa a la empresa, originariamente especializada en marroquinería de lujo, en la posición de socio tecnológico en uno de los proyectos de exploración más ambiciosos del siglo XXI.