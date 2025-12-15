El Grupo Táctico Ceuta sigue ejecutando patrullas y labores de vigilancia en el perímetro exterior de la ciudad autónoma, dentro de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) que las Fuerzas Armadas españolas realizan de manera permanente, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa en un mensaje en la red social X. Esta información ha sido obtenida de una publicación de El faro de ceuta, tal como ha podido confirmar este medio.

Estas operaciones buscan mantener un control efectivo del territorio y garantizar un entorno seguro en una zona de alta relevancia estratégica para la defensa nacional.

Las tareas del Grupo Táctico incluyen patrullas terrestres, observación constante y misiones de reconocimiento, lo que permite obtener información actualizada sobre la situación en la zona.

Prevención de riesgos y amenazas

La presencia activa del Ejército contribuye a la prevención de riesgos y amenazas, fortaleciendo la capacidad de anticipación y respuesta ante cualquier situación que pueda comprometer la seguridad de Ceuta y del territorio nacional.

El Mando Operativo Terrestre (MOT), responsable de planificar y coordinar estas misiones, desempeña un papel fundamental en la conducción de las unidades desplegadas, tal como ha destacado el Estado Mayor de la Defensa en X.

A través de las OPVD, el MOT refuerza el compromiso de las Fuerzas Armadas con la seguridad de España, la defensa de su soberanía y la protección de sus intereses estratégicos, tanto en la península como en las ciudades autónomas.

La ejecución de estas operaciones se basa en criterios de continuidad, flexibilidad y adaptación al entorno, permitiendo ajustar los dispositivos de vigilancia a las necesidades reales en cada momento. De esta manera se garantiza una presencia militar eficaz, visible y disuasoria, clave para la estabilidad y el control del espacio terrestre.

Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión

Estas operaciones forman parte de la estrategia permanente del Ministerio de Defensa para asegurar vigilancia constante en áreas sensibles. Su objetivo no es solo reactivo, sino preventivo, transmitiendo un mensaje claro de compromiso y capacidad operativa frente a posibles desafíos.

El Ejército de Tierra, mediante el Grupo Táctico Ceuta, mantiene un alto nivel de preparación y disponibilidad, demostrando su papel esencial en el sistema de seguridad nacional y la defensa de España, contribuyendo a la protección de los ciudadanos y al mantenimiento de la integridad territorial.