El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura y líder regional de la formación, Óscar Fernández Calle, ha acusado este martes a la presidenta del PP en la región, María Guardiola, de bloquear cualquier posibilidad de acuerdo y de «conducir a Extremadura hacia una repetición electoral».

Durante una rueda de prensa tras la sesión plenaria de constitución de la Mesa de la Asamblea, Fernández Calle afirmó que «Guardiola, y solo ella será, la responsable de que Extremadura repita elecciones».

Vox, que ha duplicado su presencia en la cámara de cinco a 11 diputados, solo logró hacerse con una de las tres Secretarías de la Mesa gracias al apoyo del PP, que obtuvo la Presidencia, una vicepresidencia y otra Secretaría. Fernández Calle calificó esta concesión de «migaja» y advirtió: «Si pretenden comprarnos con migajas, el PP va por mal camino».

El líder regional de Vox insistió en que su formación mantiene la voluntad de negociar, «pero siempre desde el respeto al resultado electoral», y criticó que el PP «actúa como si tuviera mayoría absoluta y se niega a negociar». También reprochó a Guardiola haber llevado a Extremadura a unas elecciones «innecesarias» que costaron más de siete millones de euros, al no aceptar previamente un marco de negociación planteado por Vox.

Fernández Calle subrayó que Vox desea formar parte del Gobierno para ejecutar sus políticas, pero únicamente si existe un acuerdo previo sobre las medidas a aplicar. Asimismo, descartó que su partido se abstenga en un eventual debate de investidura de Guardiola, dejando abierta la puerta a un posible rechazo.

Por su parte, María Guardiola apeló a la «responsabilidad» de Vox y pidió bajar el «suflé» en las negociaciones, advirtiendo que no se puede negociar «como si hubiera ganado las elecciones», exigiendo la implementación total de su programa y la obtención de puestos en el Ejecutivo y la Asamblea.

Tras la constitución de la Asamblea, el PP cedió a Vox una Secretaría Primera en la Mesa como gesto de representación. Guardiola afirmó que esta decisión no buscaba «comprar» a Vox, sino reflejar la representación que otorgaron los votantes.

La presidenta popular indicó que una de las opciones planteadas era otorgar la Presidencia de la Asamblea a Vox, aunque no fue posible llegar a un acuerdo previo. Guardiola confió en retomar el diálogo «cuanto antes» y alcanzar un acuerdo «que beneficie al conjunto de la sociedad extremeña», tendiendo la mano al equipo negociador de Vox para continuar las conversaciones «desde el respeto y con menos aspaviento ante los medios».