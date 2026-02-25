Según informa el diario El Pueblo de Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se desplaza este miércoles 25 de febrero a la ciudad autónoma en una visita marcada por la sensibilidad y el carácter privado. El eje central de su agenda será el encuentro con los padres de Álvaro García Jiménez, el capitán médico de la Legión que perdió la vida en la reciente tragedia ferroviaria de Adamuz.

Un homenaje al capitán ceutí Álvaro García

El capitán García Jiménez, de 32 años y destinado en el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, fue una de las 46 víctimas mortales del gravísimo accidente ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz el pasado mes de enero. El siniestro, uno de los más trágicos de la historia ferroviaria reciente de España, causó una profunda conmoción en Ceuta, donde el oficial era una figura muy querida y respetada.

La ministra Robles ha querido trasladar personalmente sus condolencias a la familia del militar, reforzando el vínculo del Ministerio con los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la ciudad, especialmente tras un suceso que ha dejado una huella de dolor tanto en el ámbito militar como en la sociedad civil ceutí.

Posible agenda institucional con Juan Vivas

Aunque el motivo principal del viaje es el encuentro privado con los familiares del capitán, no se descarta que la jornada incluya un componente político de calado. Según las fuentes consultadas por El Pueblo de Ceuta, la titular de Defensa podría aprovechar su estancia para mantener una reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas.

De confirmarse este encuentro, el diálogo se centraría previsiblemente en la gestión de la vivienda y la cesión de suelo e infraestructuras dependientes del Ministerio de Defensa, un tema histórico y estratégico para el desarrollo urbanístico de Ceuta.

Una jornada de luto y gestión

La presencia de Robles en la ciudad coincide con un momento de intensa actividad institucional en Ceuta, sumándose a otros actos oficiales previstos para esta misma jornada. Con este gesto, Defensa busca no solo gestionar los activos territoriales del Estado, sino también demostrar el respaldo humano del Ejecutivo a las víctimas de la tragedia de Adamuz.

Fuente: Información adaptada de la noticia publicada por J.M. Rincón en El Pueblo de Ceuta.