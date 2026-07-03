Ceuta se prepara para otro plan de sofá y palomitas. Del viernes 3 de julio al viernes 10 de julio de 2026, estas plataformas actualizan su catálogo con estrenos que merece la pena seguir de cerca. Aquí van los destacados por servicio.

Disney Plus

La plataforma apuesta por ciencia ficción, animación/aventura y comedia con un toque de rareza. Ideal si quieres variar el registro para el fin de semana.

Avatar: Fuego y ceniza : Jake Sully y Neytiri se enfrentan a una nueva amenaza en Pandora, con los Ash People y una familia que lucha por sobrevivir tras la guerra contra la RDA. (Valoración 7.615)

: Jake Sully y Neytiri se enfrentan a una nueva amenaza en Pandora, con los y una familia que lucha por sobrevivir tras la guerra contra la RDA. (Valoración 7.615) Hoppers : una amante de los animales usa una tecnología para colocar su conciencia en un castor robótico y descubrir misterios en el mundo animal más allá de lo imaginado. (Valoración 8.184)

: una amante de los animales usa una tecnología para colocar su conciencia en un castor robótico y descubrir misterios en el mundo animal más allá de lo imaginado. (Valoración 8.184) Rental Family (Familia de alquiler): en el Tokio actual, un actor estadounidense encuentra un trabajo inusual para una agencia de “familias de alquiler”, interpretando papeles de suplente para desconocidos. (Valoración 7.738)

Movistar Plus+

Entre fantasmas, bucles inquietantes y terror con secuelas, aquí hay para quienes prefieren pasar del drama a la tensión en el mismo bloque de visionado.

Bob Esponja: Una aventura pirata : Bob Esponja busca demostrar su valentía siguiendo a The Flying Dutchman en una aventura marítima que lo lleva a las profundidades. (Valoración 6.8)

: Bob Esponja busca demostrar su valentía siguiendo a The Flying Dutchman en una aventura marítima que lo lleva a las profundidades. (Valoración 6.8) Exit 8 : basada en el videojuego, sigue a una persona anónima atrapada en una estación de metro en un bucle; solo avanza cuando una anomalía no aparece en su campo de visión. (Valoración 6.877)

: basada en el videojuego, sigue a una persona anónima atrapada en una estación de metro en un bucle; solo avanza cuando una anomalía no aparece en su campo de visión. (Valoración 6.877) Hamnet: la historia de amor que inspiró la creación de Hamlet, centrada en Agnes y la tragedia familiar que irrumpe en la vida de Shakespeare. (Valoración 7.7)

Amazon Prime Video

Si te apetece distopía, capa y espada o tensión de acción, Prime Video trae un menú variado para el arranque del fin de semana.