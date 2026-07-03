La exconcursante de ‘Gandía Shore’ y ‘Gran Hermano VIP’ comunica a través de sus redes sociales que no formará parte del nuevo magacín de tarde de Telecinco tras recibir una prescripción médica que le exige evitar situaciones de estrés.

La primera baja antes del estreno vespertino de Telecinco

El nuevo programa para las tardes de Telecinco, ‘De lunes a viernes’, ha registrado su primera baja en el equipo de colaboradores a pocos días de su estreno oficial, fijado para el próximo lunes 6 de julio a las 18:15 horas. Ylenia Padilla, cuyo nombre había sido anunciado como uno de los componentes del nuevo espacio televisivo presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, ha comunicado de forma oficial que finalmente no participará en el proyecto de Mediaset España debido a problemas de salud.

La ausencia de la colaboradora comenzó a evidenciarse durante la rueda de prensa de presentación del formato, celebrada el pasado miércoles 1 de julio. En dicho encuentro con los medios de comunicación, la de Benidorm no pudo estar presente de forma física y realizó una intervención por vía telefónica, en la que justificó su ausencia al coincidir la convocatoria con una cita médica programada.

Un comunicado en redes sociales debido a pruebas médicas

Un día después de la presentación ante la prensa, el jueves 2 de julio, la exconcursante de formatos como ‘Gandía Shore’, ‘Sálvame’ o ‘Gran Hermano VIP’ empleó sus perfiles en las redes sociales para emitir un comunicado aclaratorio y responder a los mensajes y dudas recibidos de sus seguidores. En el texto, Padilla explicó que ha pasado las últimas semanas sometiéndose a diversas pruebas digestivas, una situación médica de la que la productora del programa estaba al corriente debido a que ambas partes se han mantenido en contacto continuo. La última de estas pruebas clínicas se llevó a cabo el mismo miércoles de la rueda de prensa.

La decisión definitiva de no incorporarse al magacín de tarde se consolidó tras conocer las indicaciones de los profesionales sanitarios en una posterior consulta de resultados. Según detalló la propia Ylenia Padilla, la prescripción médica recibida tras los primeros análisis fue clara al recomendarle mantenerse alejada de cualquier factor de estrés.

El proceso de decisión de la colaboradora valenciana

En su declaración pública, la valenciana reflexionó sobre el proceso que la llevó a aceptar inicialmente la propuesta laboral y su posterior renuncia. Padilla reconoció que rechazar de forma reiterada las ofertas de trabajo mientras la productora continuaba insistiendo resulta una situación tan halagadora como agotadora, lo que la llevó a pensar que estaba perdiendo oportunidades y a ceder para aceptar el puesto.

No obstante, tras los resultados médicos, la colaboradora manifestó que considera estas circunstancias como señales de que sus decisiones de mantenerse al margen no son un error. A pesar de su renuncia por prescripción médica, Ylenia Padilla agradeció el interés mostrado por los responsables del formato de Mediaset España, les deseó lo mejor de cara al estreno y apuntó que el programa puede resultar divertido, concluyendo que tras haberlo pasado mal durante demasiado tiempo, su prioridad actual es continuar con su evolución personal.