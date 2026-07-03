El concurso de imitación presentado por Manel Fuentes arranca este viernes 3 de julio sus emisiones decisivas con la celebración de la primera semifinal, una cita donde se desvelará el nombre del primer clasificado para la gran final que se emitirá en directo a mediados de mes.

El concurso musical de Antena 3 entra en su recta final

La decimotercera edición de ‘Tu cara me suena’ comienza este viernes 3 de julio su fase final en Antena 3 con la emisión de su duodécima gala, que se constituye como la primera semifinal del formato. Tras un total de once galas previas destinadas a configurar de manera progresiva el marcador general del programa, el espacio televisivo conducido por Manel Fuentes inicia la ronda eliminatoria que desvelará la identidad de los concursantes que competirán de forma definitiva por alzarse con el título de ganador.

En la cita de esta noche, el concurso musical pondrá nombre al participante que obtenga el pase directo a la última gala de la edición. Para ello, la organización procederá a sumar las valoraciones otorgadas por el jurado y el público en esta undécima jornada al ranking general acumulado. El concursante que logre liderar dicha clasificación general al término de la velada se convertirá oficialmente en el primer finalista del programa.

Ventajas y privilegios para el primer finalista de la edición

La consecución de la primera plaza de finalista otorga al concursante más regular de la edición una serie de ventajas estratégicas de cara a las próximas semanas de competición. El participante que finalice la noche en lo más alto del ranking general quedará completamente exento de someterse al dictamen del pulsador para la siguiente entrega.

Asimismo, este primer clasificado recibirá el privilegio exclusivo de escoger de forma directa la imitación que desea ejecutar en la posterior gala del programa. En dicha segunda semifinal, su participación se desarrollará únicamente a modo de exhibición, por lo que realizará su actuación sobre el escenario sin la presión de recibir las puntuaciones y valoraciones del jurado.

Las imitaciones de la duodécima gala y la fecha de la final

El plantel de celebridades de ‘Tu cara me suena 13’ afronta esta primera semifinal con un panel de clasificaciones previas que ha estado marcado por la consecución de cinco victorias por parte de J Kbello y tres triunfos obtenidos por María Parrado, junto a las actuaciones de otros nombres destacados de la temporada como Cristina Castaño, Martín Savi o Paula Koops. Para esta duodécima cita, los concursantes asumirán los siguientes retos artísticos sobre el escenario:

J Kbello asumirá el reto de imitar a la banda Imagine Dragons.

asumirá el reto de imitar a la banda Imagine Dragons. María Parrado se transformará para encarnar a la vocalista Céline Dion.

se transformará para encarnar a la vocalista Céline Dion. Cristina Castaño probará suerte interpretando a la cantante Dua Lipa.

probará suerte interpretando a la cantante Dua Lipa. Martín Savi se encargará de imitar la faceta artística de Luis Miguel.

se encargará de imitar la faceta artística de Luis Miguel. Paula Koops abordará el género country mediante la caracterización de Dolly Parton.

abordará el género country mediante la caracterización de Dolly Parton. Leonor Lavado tendrá la responsabilidad de transformarse en Luz Casal.

tendrá la responsabilidad de transformarse en Luz Casal. Sole Giménez se enfrentará al desafío de recrear a Lady Gaga y Tony Bennett con la colaboración de un amigo.

se enfrentará al desafío de recrear a Lady Gaga y Tony Bennett con la colaboración de un amigo. Jesulín de Ubrique contará con la presencia en el escenario de María José Campanario para encarnar de forma conjunta al dúo musical Amistades Peligrosas.

La resolución definitiva del formato ya cuenta con una planificación fijada en el calendario de la cadena. Si no se producen variaciones o cambios de última hora en la programación habitual de Antena 3, la gran final del concurso se celebrará el próximo viernes 17 de julio en riguroso directo.

Configuración de la lista definitiva de finalistas

Será durante la emisión de la segunda semifinal cuando el jurado termine de perfilar el cuadro completo de famosos que mantendrán sus opciones de ganar el premio final. El tribunal evaluador seleccionará a cuatro nuevos finalistas de entre los ocho concursantes restantes que sigan en liza tras la gala de este viernes.

Con esta última criba, se unificarán los clasificados para dar forma a una gala final que contará con un total de cinco finalistas oficiales. El resto de los participantes de la decimotercera edición que no consigan los puntos necesarios también acudirán a la cita de la gala final, aunque participarán en ella sin tener la posibilidad de optar al galardón del concurso.