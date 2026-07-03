El espacio televisivo presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona recibe también a Claudia Chacón y a los exparticipantes Stefan y Estefanía en una noche de alta competencia marcada por las semifinales de Antena 3, ‘La Revuelta’ y el encuentro de TVE.

Estrategia de Telecinco en el ‘prime time’ antes de su reestructuración vespertina

El equipo de ‘De Viernes’ ha completado el diseño del plantel de invitados para su entrega de esta semana en el horario de máxima audiencia de Telecinco. El programa, que conducen de forma habitual los periodistas Santi Acosta y Beatriz Archidona, ofrecerá una nueva edición nocturna con un total de cinco testimonios diferenciados. Este despliegue se produce justo antes de que el formato efectúe su paso definitivo a la franja de tarde de la cadena a partir del próximo lunes, momento en el que se producirá el estreno oficial del nuevo espacio denominado ‘De lunes a viernes’ a las 18:15 horas. La dirección del programa busca de este modo abrir diversos frentes informativos que sirvan como base para nutrir la futura programación vespertina.

La emisión de esta semana se encuadra en un escenario de alta competencia en lo que a los índices de audiencia se refiere en la televisión nacional. El formato de Mediaset España deberá competir directamente contra la emisión en Antena 3 de la primera semifinal del concurso musical ‘Tu cara me suena 13’. De forma simultánea, el programa tendrá que hacer frente en la misma franja horaria a una nueva entrega del espacio ‘La Revuelta’ y a la retransmisión en Televisión Española (TVE) del encuentro correspondiente a los octavos de final entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde.

El testimonio de Rocío Flores ante el documental de Rocío Jurado

La presencia principal de la noche en el plató de Telecinco corresponderá a Rocío Flores. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco comparecerá en el programa de televisión para analizar en primera persona las repercusiones y el impacto que ha originado en el seno de la familia Mohedano el reciente estreno del documental titulado ‘La más grande’, una producción dedicada a la figura de su abuela que se emite a través de la plataforma de pago Movistar Plus.

Durante el transcurso de su intervención, la invitada detallará sus impresiones tras la emisión de los primeros capítulos de la serie documental y aclarará si existió algún tipo de comunicación telefónica previa para recabar su parecer sobre el proyecto. Asimismo, Rocío Flores dará respuesta a las cuestiones relativas a su último acercamiento con Olga Moreno, explicando los motivos que han propiciado la actual unión entre ambas. La participación de la joven incluirá además el visionado, por primera vez, de un material fotográfico que, según la producción del espacio, causará sorpresa e impacto en la entrevistada.

El distanciamiento de Laura Matamoros y la reaparición de Claudia Chacón

La segunda invitada de la velada será la creadora de contenido digital Laura Matamoros. La ‘influencer’ acudirá al plató de ‘De Viernes’ antes de incorporarse de forma oficial a sus nuevas funciones como colaboradora habitual del programa vespertino ‘De lunes a viernes’. En su intervención, abordará de forma pormenorizada las razones que motivaron su distanciamiento familiar respecto a su tía, Mar Flores. Del mismo modo, describirá el estado actual de la relación que mantiene con su primo, Carlo Costanzia, y ofrecerá su valoración en referencia al noviazgo de este con Alejandra Rubio.

El desarrollo del programa conectará el testimonio de Laura Matamoros con la intervención de Makoke, quien relatará un episodio complejo vivido durante su anterior etapa sentimental junto a Kiko Matamoros. La invitada también analizará los pormenores y las reacciones derivadas del reciente enlace matrimonial de Makoke.

Por otra parte, el programa contará con la presencia de Claudia Chacón, quien también formará parte del equipo de colaboradoras del nuevo magacín de tarde. La exparticipante de ‘Supervivientes 2026’ rememorará las dificultades experimentadas en su infancia debido a las ausencias en el núcleo familiar, la relación con sus progenitores y las situaciones de acoso escolar padecidas durante su adolescencia por motivos de su apariencia física.

El tramo final de las entrevistas se completará con la visita de Stefan y Estefanía, antiguos participantes del formato de telerrealidad ‘Casados a primera vista’, quienes expondrán la evolución de su relación sentimental y analizarán las trayectorias y rupturas de otros compañeros de su edición. Finalmente, el espacio acogerá la presentación de cinco de los nuevos colaboradores que formarán parte de la tertulia de ‘De lunes a viernes’.