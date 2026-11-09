Morgan se presenta el sábado 14 de noviembre de 2026 a las 20:30 en el Teatro Auditorio del Revellín de Ceuta.

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El Festival de Jazz de Ceuta contará con la actuación de Morgan, una de las bandas más destacadas del panorama musical nacional. La cita promete ofrecer una velada llena de autenticidad y melodías envolventes.

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La Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta organiza este evento que se llevará a cabo en el Teatro Auditorio del Revellín. Los asistentes podrán disfrutar de una atmósfera única y emocionante durante la actuación de la banda.

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Las entradas están disponibles a un precio de 11€ y se pueden adquirir a través de Vive Ceuta. Se recomienda asegurar la entrada con antelación para no perderse esta oportunidad de disfrutar de buena música.

Cuándo: Sábado 14 de noviembre, a las 20:30

Sábado 14 de noviembre, a las 20:30 Dónde: Teatro Auditorio del Revellín

Teatro Auditorio del Revellín Precio: 11€

11€ Organiza: Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta

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