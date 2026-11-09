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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha mantenido un encuentro con Mujeres Caballas, un colectivo que trabaja por los derechos de las mujeres en la ciudad.

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Durante la reunión, Vivas ha trasladado a las representantes de la asociación todo su apoyo y fuerza para que continúen con su trabajo en pro de la igualdad y el empoderamiento femenino en Ceuta.

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Acompañado por los consejeros Nabila Benzina y Nicola Cecchi, el presidente reafirmó el compromiso del Gobierno local con el avance de la situación de las mujeres en la ciudad autónoma.