La exposición La sombra del metal se presenta del 29 de octubre al 13 de diciembre en el Museo del Revellín.

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El Museo de Ceuta acoge la inauguración de la exposición La sombra del metal, del pintor Jesús Conde Ayala, el jueves 29 de octubre a las 19:00 horas. Esta muestra ofrece una visión del universo creativo del artista malagueño, donde se entrelazan la figuración y la abstracción, así como el color y la poesía visual.

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La exposición estará disponible para el público desde el 29 de octubre hasta el 13 de diciembre de 2026, en el horario habitual del museo. La entrada es gratuita, lo que permite a los visitantes disfrutar de las obras de Conde sin coste alguno.

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La Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta organiza esta actividad, que busca acercar el arte a la comunidad y ofrecer una plataforma para el trabajo de artistas contemporáneos. La sala de exposiciones temporales del Museo de Ceuta, ubicada en Paseo del Revellín, 30, será el escenario de esta interesante propuesta cultural.

Cuándo: Jueves 29 de octubre al 13 de diciembre, a las 08:00

Jueves 29 de octubre al 13 de diciembre, a las 08:00 Dónde: Museo del Revellin

Museo del Revellin Precio: Gratuito

Gratuito Organiza: Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta

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