Kiko Berenguer Quartet se presenta el viernes 13 de noviembre en el Teatro Auditorio del Revellín a las 21:00.

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El Festival de Jazz de Ceuta contará con la actuación de Kiko Berenguer, un destacado saxofonista del panorama musical contemporáneo. Este evento, organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta, promete ofrecer una experiencia musical única.

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Los asistentes podrán disfrutar de un directo que combina virtuosismo y energía, ideal para quienes aprecian la música en vivo. La actuación de Berenguer se caracteriza por su capacidad de transmitir emociones a través de su interpretación.

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Las entradas para el concierto tienen un precio de 10 euros, y se recomienda asegurar la butaca con antelación para no perderse esta cita con el jazz. La velada se presenta como una oportunidad para vivir la magia de este género musical en un entorno acogedor.

Cuándo: Viernes 13 de noviembre, a las 21:00

Viernes 13 de noviembre, a las 21:00 Dónde: Teatro Auditorio del Revellín

Teatro Auditorio del Revellín Precio: 10€

10€ Organiza: Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta

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