El Chequia – España se juega el jueves 12 de noviembre a las 20:45 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.
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- Partido: Chequia – España
- Competición: Liga de Naciones, jornada 5
- Fecha: jueves 12 de noviembre
- Hora: 20:45 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
Este partido corresponde a la jornada 5 de la Liga de Naciones, donde se enfrentarán las selecciones de Chequia y España. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta fase del torneo, que se ha mostrado competitiva y emocionante hasta el momento. La cita promete ser un duelo interesante entre dos selecciones con diferentes estilos de juego.
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