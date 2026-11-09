El Chequia – España se juega el jueves 12 de noviembre a las 20:45 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

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Partido: Chequia – España

Chequia – España Competición: Liga de Naciones, jornada 5

Liga de Naciones, jornada 5 Fecha: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre Hora: 20:45 (hora peninsular)

20:45 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Este partido corresponde a la jornada 5 de la Liga de Naciones, donde se enfrentarán las selecciones de Chequia y España. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta fase del torneo, que se ha mostrado competitiva y emocionante hasta el momento. La cita promete ser un duelo interesante entre dos selecciones con diferentes estilos de juego.

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