La Fundación AD Ceuta FC y Acmuma, la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Ceuta, celebran la Semana Rosa del 16 al 23 de noviembre, con el objetivo de dar visibilidad y apoyo al cáncer de mama. Esta iniciativa se retoma tras la suspensión de la campaña «Tiñe el Murube de Rosa» el pasado 18 de octubre debido al mal tiempo.

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Según Mohamed Chaib, presidente de la Fundación AD Ceuta FC, «Queremos que el deporte acompañe a estas mujeres también cuando no hay focos. Una caballa nunca se rinde, y Ceuta tampoco». La Fundación invita a la ciudadanía a participar en todos los actos programados y a sumarse a la Marea Rosa con una bufanda o una camiseta rosa.

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El programa de actividades es el siguiente:

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Lunes 16, 18:00 h. Ofrenda floral y lectura del manifiesto en el Árbol de Acmuma (Plaza de África).

Martes 17, 18:30 h. Charla abierta al público con una psicooncóloga y una oncóloga, junto al equipo femenino de fútbol sala del AD Ceuta FC, en la Cámara de Comercio (calle Teniente Pacheco, 19).

Miércoles 18 y jueves 19, de 11:00 a 13:00 h. Carpa informativa de Acmuma en la Plaza de los Reyes.

Viernes 20. Iluminación en rosa de edificios de la ciudad.

Sábado 21 y domingo 22. Campaña en redes «Pasa la bufanda» y testimonios de mujeres de Acmuma.

Lunes 23, 18:30 h. Marea Rosa desde las Murallas Reales hasta el Estadio Alfonso Murube. En el partido, saque de honor de una representante de Acmuma, suelta de globos y brazalete rosa del capitán.

La Fundación AD Ceuta FC es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la vida de la ciudadanía ceutí a través del deporte y desarrolla proyectos en acción social, educación, cultura y sostenibilidad.