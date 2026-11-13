Sigue en directo el Serbia – Alemania. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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📋 FINAL: Serbia 1 – 3 Germany
🟨 min 90′ — Tarjeta amarilla — Andrija Živković (Serbia)
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🟥 min 89′ — Tarjeta roja — Andrija Živković (Serbia)
🟨 min 87′ — Tarjeta amarilla — Petar Sukacev (Serbia)
🔄 min 86′ — Cambio en Serbia — entra Sergej Milinković-Savić, sale Vasilije Kostov
🔄 min 86′ — Cambio en Germany — entra Brajan Gruda, sale Said El Mala
🔄 min 81′ — Cambio en Germany — entra Florian Wirtz, sale Felix Nmecha
📺 min 76′ — VAR — (Vanja Dragojević)
🟨 min 74′ — Tarjeta amarilla — Vanja Dragojević (Serbia)
🔄 min 74′ — Cambio en Germany — entra Aleksandar Pavlović, sale Tom Bischof
🔄 min 74′ — Cambio en Germany — entra Kai Havertz, sale Niclas Füllkrug
🔄 min 73′ — Cambio en Germany — entra Philipp Treu, sale Ridle Baku
🔄 min 71′ — Cambio en Serbia — entra Mihajlo Cvetkovic, sale Aleksandar Mitrović
🔄 min 64′ — Cambio en Serbia — entra Dušan Tadić, sale Vladimir Lucic
🟨 min 62′ — Tarjeta amarilla — Srdjan Babic (Serbia)
⚽ min 56′ — ¡GOL de Serbia! Srdjan Babic
⚽ min 50′ — ¡GOL de Germany! Brajan Gruda (asist. Joshua Kimmich)
🔄 min 45′ — Cambio en Serbia — entra Stefan Džodić, sale Vanja Dragojević
🔄 min 45′ — Cambio en Serbia — entra Lazar Samardzic, sale Andrija Živković
🟨 min 41′ — Tarjeta amarilla — Brajan Gruda (Germany)
⚽ min 14′ — ¡GOL de Germany! Florian Wirtz
⚽ min 3′ — ¡GOL de Germany! Malick Thiaw
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