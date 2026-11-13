El Ministerio del Interior ha decidido modificar su protocolo sobre el uso del espray de defensa personal o gas pimienta, de modo que este medio ya no podrá ser empleado en operaciones de orden público como manifestaciones, protestas o huelgas. Esta medida se adopta tras la jornada de huelga general del pasado miércoles 11 de noviembre, en la que se produjeron múltiples denuncias por actuaciones policiales controvertidas, incluidos rociamientos de gas pimienta y cargas durante piquetes enfrentados con manifestantes y personas ajenas a incidentes.

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Según fuentes del departamento, el cambio responde a la controversia generada por algunas imágenes que “no concilian muy bien con los principios de proporcionalidad” y que serán objeto de investigación. Interior señala que la Dirección General de la Policía se encargará de revisar las distintas incidencias registradas durante dicha jornada, además de modificar el protocolo del espray de defensa para vetar su uso en dispositivos de orden público. Sin embargo, el uso de artificios fumígenos o gases lacrimógenos seguirá permitido bajo los mismos protocolos existentes, al considerarlos medios “inocuos” y “no lesivos”.

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Los cambios se producen apenas unas horas después de que el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenara una investigación interna sobre las cargas policiales y las actuaciones de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones del 11N, investigaciones que serán independientes de la inspección interna ordinaria que evalúa siempre la conformidad legal de las acciones policiales.

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Reacciones al veto del espray y papel de los sindicatos policiales

Los principales sindicatos policiales han rechazado de forma unánime la orden del Ministerio de prohibir el uso del gas lacrimógeno en manifestaciones —y, por extensión, el espray de defensa bajo ciertas interpretaciones— advirtiendo que retirar herramientas intermedias puede dejar a los agentes “indefensos” o expuestos a situaciones de agresión directa. Según estos colectivos, la intervención policial del 11N fue compleja y enmarcada en escenarios de tensión, por lo que el uso de estos medios estaría justificado por los “principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia”.

Normativa aplicable y proporcionalidad en los medios de control

La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impondrá siempre que los agentes actúen con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Mientras tanto, la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 establece que las medidas adoptadas en reuniones públicas y manifestaciones deben ser graduales y proporcionadas, y que la disolución de una manifestación debe constituir el último recurso, previa advertencia a los participantes.

En cuanto al uso de medios antidisturbios, la normativa interna de la Policía contempla procedimientos específicos para su aplicación, que incluyen guías confidenciales sobre el uso de gases lacrimógenos, artificios fumígenos y otros materiales de control de masas. Estas herramientas deben usarse conforme al protocolo de “empleo progresivo de medios”, lo que implica que los esprays de defensa personal constituyen un escalón inferior a otros dispositivos más lesivos, pero que su utilización debe estar regulada y documentada.

Situación nacional tras la huelga del 11N

Durante la jornada del miércoles, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los cuerpos autonómicos han registrado un total de 1.144 incidencias relacionadas con las manifestaciones, con 47 detenciones hasta las 23:00 h, cifra que no incluye los datos de Cataluña ni del País Vasco. En la capital, sindicatos como CCOO y UGT han denunciado un uso “desproporcionado” de la fuerza, especialmente por el rociamiento de gas pimienta hacia manifestantes pacíficos en tramos como Gran Vía.

Por otro lado, Amnistía Internacional España ha censurado “actuaciones policiales preocupantes” observadas durante la huelga en diversas ciudades. Como respuesta, Marlaska ha prometido que las investigaciones permitirán aclarar posibles incumplimientos de protocolos y que se extraerán las conclusiones necesarias.