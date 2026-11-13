El IBEX 35 cerró este viernes 13 de noviembre de 2026 en 20.020,10 puntos, con una subida del 0,27% en la bolsa española, según Yahoo Finance. El índice ganó 54,60 puntos respecto a la sesión anterior.

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Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió la sesión en 19.939,80 puntos y terminó por encima de ese nivel. Durante la jornada alcanzó un máximo de 20.053,90 puntos y un mínimo de 19.879,90.

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El cierre del jueves había sido de 19.965,50 puntos. La subida del viernes situó de nuevo al IBEX 35 por encima de los 20.000 puntos, nivel que también había superado al cierre del miércoles.

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La sesión del viernes en cifras

Apertura: 19.939,80 puntos.

19.939,80 puntos. Máximo: 20.053,90 puntos.

20.053,90 puntos. Mínimo: 19.879,90 puntos.

19.879,90 puntos. Cierre: 20.020,10 puntos.

20.020,10 puntos. Variación: 54,60 puntos, un 0,27%.

Evolución de la semana

El IBEX 35 terminó la semana por encima de los 19.742,50 puntos con los que cerró el lunes 9 de noviembre. Entre el primer y el último cierre de las cinco sesiones recogidas por Yahoo Finance, el índice avanzó 277,60 puntos.

El lunes abrió en 19.383,60 puntos, alcanzó un máximo de 19.761,60 y marcó un mínimo de 19.357,20. Terminó la jornada en 19.742,50 puntos.

El martes 10 de noviembre cerró en 19.936,40 puntos. La apertura fue de 19.945,50 puntos, mientras que el máximo de la sesión se situó en 20.058,60 y el mínimo en 19.927,70.

El miércoles 11, el índice terminó en 20.027,90 puntos. Abrió en 20.064,50, cifra que coincidió con el máximo de la jornada, y bajó hasta un mínimo de 19.884,30.

El jueves 12 cerró en 19.965,50 puntos, por debajo del cierre del día anterior. En esa sesión abrió en 20.068,10 puntos y se movió entre un máximo de 20.087,60 y un mínimo de 19.923,20.

Cierres de las cinco sesiones

Lunes 9 de noviembre: 19.742,50 puntos.

Martes 10 de noviembre: 19.936,40 puntos.

Miércoles 11 de noviembre: 20.027,90 puntos.

Jueves 12 de noviembre: 19.965,50 puntos.

Viernes 13 de noviembre: 20.020,10 puntos.

El cierre más alto de esas cinco sesiones correspondió al miércoles, con 20.027,90 puntos. El más bajo fue el del lunes, con 19.742,50 puntos.

En cuanto al recorrido intradía, el máximo de la semana fue de 20.087,60 puntos, registrado el jueves. El mínimo fue de 19.357,20 puntos, marcado el lunes.

Euríbor y mercados

El euríbor es un índice de referencia para los tipos de interés, distinto de los índices bursátiles como el IBEX 35. Mientras el primero se utiliza como referencia en contratos financieros, el segundo recoge la evolución de valores cotizados en la bolsa española.

Al cierre del viernes, el IBEX 35 recuperó parte del descenso registrado en la sesión del jueves y terminó la semana en 20.020,10 puntos, según Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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