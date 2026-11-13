Podemos Ceuta ha decidido no llevar a cabo los tradicionales actos de inicio y cierre de campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación política justifica esta decisión por la «profunda anormalidad» que vive la ciudad, marcada por la presencia de miles de migrantes desde finales de julio.

Lee tambien: Podemos Ceuta tacha de «incomprensible» la gestión de la Delegación del Gobierno ante la visita real y denuncia el ninguneo al sector educativo

En un comunicado, Podemos Ceuta, que participa en las elecciones tanto al Congreso como al Senado, ha expresado su deseo de no contribuir a proyectar «una imagen de normalidad institucional y social» que consideran inexistente en la actualidad.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Crítica al marco político actual

La candidatura de Podemos en Ceuta ha manifestado su rechazo a formar parte del «juego mediático» electoral y ha criticado el marco político que, según denuncian, está siendo construido por la derecha y la ultraderecha. Señalan que estos sectores utilizan discursos de odio al referirse a los inmigrantes como «invasores».

Lee tambien: La Delegación del Gobierno acusa al PP de difundir «bulos» tras negar la prohibición de actos por Ceuta

Podemos Ceuta ha subrayado que durante los últimos meses se han producido «episodios condenables» que han vulnerado los derechos de los inmigrantes. La formación defiende que los derechos humanos y las garantías legales deben prevalecer sobre cualquier cálculo electoral.

Defensa de los derechos de los periodistas

La renuncia a los actos electorales también responde a la intención de Podemos Ceuta de evitar el «abuso» hacia los profesionales de los medios de comunicación durante la campaña. La formación critica que algunos partidos políticos tratan a los periodistas como «mayordomos a su servicio» y reivindica que puedan desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas, respetando sus horarios y su tiempo libre.