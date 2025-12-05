Rosalía ha confirmado este jueves las fechas de su esperada gira de presentación de su cuarto disco de estudio, Lux, que comenzará el próximo año y recorrerá varias ciudades de Europa y América. La artista catalana iniciará su periplo español el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, donde ofrecerá cuatro conciertos consecutivos. Los días 1, 3 y 4 de abril completará su agenda en la capital antes de trasladarse a Barcelona, donde actuará en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

El tour internacional comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, y continuará por París, Zúrich, Milán y Lisboa antes de recorrer otras importantes ciudades europeas como Ámsterdam, Berlín y Londres. Más adelante, Rosalía llevará su música al otro lado del Atlántico, con conciertos en Estados Unidos, Canadá y América Latina, incluyendo Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.

La preventa exclusiva para clientes del Banco Santander arrancará el 9 de diciembre, con un máximo de dos entradas por persona, mientras que la venta general comenzará el 11 de diciembre, limitada a cuatro entradas por comprador.

El anuncio llega tras el éxito arrollador de Lux, disco que ha sido aclamado por la crítica y el público, alcanzando el número 1 global en Spotify y consolidando a Rosalía como una de las artistas españolas más influyentes a nivel mundial.