Antonio Navarro, concejal y diputado provincial, es acusado por una militante de enviarle «mensajes de contenido sexual» y actuar con «superioridad». La denunciante, que asegura no ser la única afectada, acudió a la Fiscalía de Málaga ante la falta de respuesta del partido.

El escándalo de las denuncias internas por acoso sexual sigue generando controversia en el PSOE. Se ha confirmado que Ferraz tenía conocimiento desde el pasado 8 de junio de la denuncia contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos (Málaga), concejal y diputado provincial, por presunto acoso sexual a una militante.

La denunciante relata haber recibido de Navarro «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas», lo que generó en ella «un ambiente intimidatorio, degradante y humillante».

Expediente abierto y paralizado

Según la información a la que ha tenido acceso Diario SUR, el Órgano de Acoso del partido abrió un expediente el 11 de junio y se reunió de forma telemática con la denunciante la semana siguiente.

Sin embargo, a pesar de que el protocolo del PSOE fija un plazo máximo de tres meses para la instrucción, el procedimiento lleva meses paralizado y sin resolución.

Acusación de la Víctima: La denunciante asegura que el rechazo a las insinuaciones de Navarro se traducía en que este la trataba «con desprecio o perjudicándola laboral y socialmente» .

La denunciante asegura que el rechazo a las insinuaciones de Navarro se traducía en que este la trataba . Contexto de Superioridad: El escrito de denuncia señala que las actuaciones se producían «en el contexto de un relación de superioridad», con mensajes enviados en el entorno laboral y en horario nocturno y fuera del ámbito laboral. Un día concreto, el denunciado habría enviado más de 50 mensajes consecutivos.

Denuncia en la justicia ordinaria y listado de afectadas

Al constatar que el partido no actuaba, la militante advirtió por escrito que acudiría a la justicia ordinaria, algo que finalmente ha hecho.

Diligencias de la Fiscalía: La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras recibir la denuncia, iniciando las actuaciones previas para reunir información preliminar y decidir si interpone una denuncia o querella.

La ha abierto tras recibir la denuncia, iniciando las actuaciones previas para reunir información preliminar y decidir si interpone una denuncia o querella. Posibles Delitos: La denunciante considera que los hechos podrían constituir un delito de acoso sexual y delitos de coacciones y acoso reiterado, enmarcándose incluso en la violencia de género.

Además de su propio caso, la denunciante afirma que no es la única afectada y aporta un listado de compañeras que «han sido víctimas directas o conocen a alguna», junto con varios mensajes de WhatsApp como prueba.