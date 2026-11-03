La magistrada titular de la Sección Penal del Tribunal de Instancia número 1 de Ceuta ha dictado sentencia condenatoria contra un ciudadano de nacionalidad marroquí por un delito de robo con violencia en grado de tentativa, sustituyendo la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional durante un periodo de cinco años.

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Intervención policial clave para frustrar el asalto

Los hechos ocurrieron cuando el agresor abordó a la víctima, un menor de edad, a quien golpeó en el rostro con el propósito de sustraerle diez euros. La rápida actuación de un agente de la Policía Nacional que se encontraba de servicio en las inmediaciones resultó determinante: el efectivo intervino de inmediato al presenciar la agresión, logrando reprochar y frustrar la consumación del robo así como proceder a la detención instantánea del atacante.

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Como consecuencia de los golpes recibidos, el menor sufrió un enrojecimiento en la parte derecha del rostro que requirió una asistencia facultativa inicial y dos días de recuperación, afortunadamente sin secuelas posteriores.

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Entrada irregular y prisión provisional

El condenado se encontraba en situación de prisión provisional desde el pasado mes de agosto, tras ser arrestado por estos hechos. Según recoge el expediente judicial, forma parte del grupo de extranjeros que accedió de manera irregular a la ciudad autónoma durante las entradas masivas registradas a finales del pasado mes de julio.

Con la resolución firme dictada por el órgano judicial ceutí, el hombre será devuelto a Marruecos con la prohibición expresa de retornar a España o a cualquier país del espacio Schengen durante el lustro dictaminado.