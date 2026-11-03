Frente Amplio acude a la Junta Electoral y denuncia un posible delito de odio, mientras que el PSOE exige explicaciones. Por su parte, el alcalde de la localidad (PP) ha condenado los hechos y ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil.

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ÁVILA.— La aparición de una estructura que simulaba un ataúd coronada con una fotografía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el balcón del Ayuntamiento de Hoyocasero (Ávila) ha desatado una fuerte controversia política. El suceso, registrado en este municipio abulense gobernado por el Partido Popular, ha motivado una condena unánime por parte de las formaciones de la oposición y una respuesta institucional inmediata por parte del consistorio.

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Denuncias de la oposición y acciones legales

La coalición Frente Amplio ha formalizado una denuncia ante la Junta Electoral de Zona y ha advertido de que la exhibición de este elemento en una fachada institucional podría constituir un presunto delito de odio. Desde la formación han exigido la retirada urgente de cualquier elemento de confrontación partidista de los espacios públicos, recordando que los edificios oficiales deben preservar la neutralidad democrática.

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En la misma línea, el Partido Socialista (PSOE) ha reclamado explicaciones formales al equipo de gobierno municipal para esclarecer cómo pudo colocarse el féretro simulado en el balcón oficial junto a las enseñas oficiales. Los socialistas han enmarcado lo ocurrido en un clima de crispación y polarización política que consideran inadmisible en las instituciones.

Respuesta del Ayuntamiento

Ante el revuelo generado, el alcalde de Hoyocasero, Iván Picós (PP), ha manifestado su rechazo absoluto a lo sucedido. El regidor ha confirmado que el Ayuntamiento ha presentado una denuncia formal ante la Guardia Civil con el objetivo de identificar a los responsables y depurar las posibles responsabilidades legales que se deriven del acto.

Picós ha subrayado que las discrepancias ideológicas y políticas no pueden justificar bajo ningún concepto la intimidación, la falta de respeto o actuaciones que deterioren la dignidad institucional y personal.