El titular del juzgado encargado de instruir el denominado caso Leire ha acordado prorrogar la investigación judicial de la causa, al estimar que aún quedan por practicar diversas diligencias de prueba y periciales fundamentales para esclarecer los hechos investigados.

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Nuevas pruebas y testificales sobre la mesa

La decisión de extender el periodo de instrucción responde a la necesidad de analizar con exhaustividad los últimos informes aportados a los autos, así como de tomar declaración a nuevos testigos y peritos propuestos por las diferentes partes personadas en el procedimiento.

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Con esta prórroga, el magistrado busca dotar a la investigación de los márgenes temporales necesarios para cerrar flecos pendientes y asegurar la solidez jurídica de la instrucción antes de decidir el sobreseimiento o la apertura de juicio oral.

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