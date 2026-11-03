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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha expresado su opinión sobre la situación actual de la ciudad tras cumplirse tres meses desde la invasión que ha afectado a la localidad.

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Vivas afirmó que la responsabilidad de lo sucedido recae en la figura del presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, y que esta es una opinión compartida por muchos ceutíes y españoles.

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Estas declaraciones ponen de manifiesto la preocupación del gobierno local ante la crisis migratoria que continúa impactando en la ciudad.